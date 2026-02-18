34°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Lanza su nuevo álbum “todo por un beso”
detenido
Fate
ATE
Fate
Paro
CGT
Ruta 47
carnaval 2026
Lanza su nuevo álbum “todo por un beso”
detenido
Fate
ATE
Fate
Paro
CGT
Ruta 47

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Alto Comedero celebra el Carnaval de las Infancias

El evento para que lo más pequños disfruten, llega este sábado con música y diversión al Multiespacio El Alto. La invitación está destinada a las familias de la ciudad a sumarse a la propuesta recreativa, gratuita e inclusiva.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 17:24
LOS MÁS OEQUEÑOS TAMBIÉN CELEBRAN CARNAVAL ESTE SÁBADO A PARTIR DE LAS 15 HORAS

La tarde del sábado 21 se colmará de diversión, juegos, música y color con el Carnaval de las Infancias a partir de las 15 hasta las 18 horas en el Multiespacio El Alto que organiza el municipio capitalino. La invitación está destinada a las familias de la ciudad a sumarse a la propuesta recreativa, gratuita e inclusiva.

Durante la jornada festiva se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas, en un espacio preparado para el disfrute y la participación de toda la familia. Será una oportunidad ideal para compartir, celebrar y fortalecer los lazos comunitarios, en un ambiente seguro y festivo que promueve el derecho al juego y la recreación.

En relación con las actividades programadas, el evento se llevará a cabo en el Multiespacio de Alto Comedero, donde los niños y niñas de la ciudad van a ser parte de una jornada llena de diversión, disfrutando de juegos, peloteros y a la vez recibir espuma y golosinas.

 Además, habrá música en vivo y la presentación de grupos infantiles, para vivir juntos una tarde inolvidable, colmada de alegría y color.

Desde el municipio se informó que la entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados; en los CPV y CIC del municipio; en el edificio de calle El Éxodo 215; en la Dirección de Deporte del parque San Martín, en las oficinas ubicadas en calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la historia y la Cultura ‘Jorge Cafrune’, con esa entrada los chicos van a poder canjear el kit más las golosinas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD