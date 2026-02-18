Alto Comedero celebra el Carnaval de las Infancias

La tarde del sábado 21 se colmará de diversión, juegos, música y color con el Carnaval de las Infancias a partir de las 15 hasta las 18 horas en el Multiespacio El Alto que organiza el municipio capitalino. La invitación está destinada a las familias de la ciudad a sumarse a la propuesta recreativa, gratuita e inclusiva.

Durante la jornada festiva se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas, en un espacio preparado para el disfrute y la participación de toda la familia. Será una oportunidad ideal para compartir, celebrar y fortalecer los lazos comunitarios, en un ambiente seguro y festivo que promueve el derecho al juego y la recreación.

En relación con las actividades programadas, el evento se llevará a cabo en el Multiespacio de Alto Comedero, donde los niños y niñas de la ciudad van a ser parte de una jornada llena de diversión, disfrutando de juegos, peloteros y a la vez recibir espuma y golosinas.

Además, habrá música en vivo y la presentación de grupos infantiles, para vivir juntos una tarde inolvidable, colmada de alegría y color.

Desde el municipio se informó que la entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados; en los CPV y CIC del municipio; en el edificio de calle El Éxodo 215; en la Dirección de Deporte del parque San Martín, en las oficinas ubicadas en calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la historia y la Cultura ‘Jorge Cafrune’, con esa entrada los chicos van a poder canjear el kit más las golosinas.