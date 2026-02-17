25°
17 de Febrero,  Jujuy, Argentina
carnaval 2026
Entrevista a Daniel Sabsay
Jujeños por la Inclusión
Copa Argentina
Liga de España
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat
Dirección de Zoonosis
reforma laboral
Maimará

Después del festejo Maimará amanece totalmente limpia

Por la madrugada personal municipal recoge los residuos.

Daniel Salas
Martes, 17 de febrero de 2026 00:00
LIMPIEZA | LA AVENIDA BELGRANO AMANECE IMPECABLE.

Ni bien finalizados los festejos nocturnos por el carnaval, el municipio de Maimará despliega un operativo de higiene en todos los sectores por donde los carnavaleros se desplazan durante la jornada carnestolenda.

El objetivo es higienizar el casco céntrico y los alrededores para el bienestar de los vecinos y turistas después de la algarabía popular que congrega miles de simpatizantes de las diferentes comparsas y agrupaciones carnavaleras.

ESQUINA | BALCARCE Y BELGRANO SECTOR MÁS TRANSITADO.

La plaza central, la avenida Belgrano, los sectores donde están los mojones y las calles San Martín, Martin Rodríguez, Balcarce, Necochea, Gorriti, Coronel Arias y demás arterias y predios abarcan el operativo de limpieza.

Botellas de vidrio y PET, bolsas de polietileno, papel, Tetra Brik, envases de nieve y demás residuos es lo que mayormente recolecta el personal. Posteriormente se aplica una fumigación en cada rincón de los espacios públicos.

SEGURIDAD | ZONA DEL CAJERO AUTOMÁTICO Y MUNICIPIO.

Desde el municipio se anunció que a partir de mañana el servicio de recolección de residuos se normalizará en toda la jurisdicción, y que todo lo recolectado se deposita en los contenedores de Girsu para su traslado al centro de clasificación.

El operativo se implementa desde las 6 de la madrugada hasta aproximadamente las 9, horario que depende de la cantidad de residuos arrojados.

Mañana se concretará una tarea similar hasta el próximo fin de semana de Carnaval chico.

 

