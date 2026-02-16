Humahuaca no da tregua en carnaval

Plazoleta Sargento Gómez llena, explanada del monumento a la Independencia llena, restaurantes llenos, calles del pueblo llenas, bailes populares nocturnos llenos, transporte lleno.

SIMPATIZANTES | BRUNO ZAMBONI, ANALÍA VEGA Y FABIANA Y SELVA SAAVEDRA.

Así está Humahuaca en estos días de carnaval y así continuará hasta el Martes de chaya.

LOS AMIGOS | PETRONA MAMANI, MARCELA ZERPA, JORGE RAMOS Y CLAUDIO CUSSI.

El carnaval se vive con intensidad, con o sin comparsa y donde se pueda.

DIVERSIÓN | DIABLITOS DE LA COMPARSA LOS PICAFLORES EN LA PLAZOLETA SARGENTO GÓMEZ.

Todo espacio libre vine bien para guitarrear, jugar con talco, descansar, bailar o matear entre amistades que cargan termos, conservadoras, mochilas y lo principal, los packs de nieve para divertirse.

FESTEJO | LA COMPARSA TENEMOS SED CELEBRÓ EN LA CALLE BAILANDO.

Además de la plazoleta y la explanada, la terminal de colectivos, la plaza San Martín de la ciudad histórica, el espacio verde a orillas de la avenida Belgrano, las calles Buenos Aires, Tucumán y Jujuy, la rotonda de la plaza De la madre, la avenida Belgrano y otros sectores permanecen también colmados de carnavaleros.

MÚSICOS | LA BANDA REY MIX ACOMPAÑÓ A LA JUVENTUD ALEGRE.

El sábado último después de las 20 las comparsas hicieron su paso por el casco histórico, La diablada que desenterró cerca de la Torre de Santa Bárbara, descendió por la explanada; La juventud alegre bajó por la Salta; Los picaflores pasaron por la Sargento Gómez en plena noche humahuaqueña.

CARNAVALEROS | MARCOS VEGA, ERICO SALAS, GERÓNIMO CRUZ Y OMAR ALEJO.

La juventud alegre, antes del desentierro se reunió en la casa de la familia Saavedra - Alejo (sobre calle Salta) que hizo la primera invitación, allí también fue chayada la bandera y posteriormente con el presidente Bruno Zamboni se dirigieron hacia el mojón para el desentierro.

SALUDO | PASCUAL BENÍTEZ (DE SOMBRAS) CON KARINA PANIAGUA Y LUIS VEGA.

La vicepresidenta Analía Vega junto a Fabiana y Selva Saavedra recibieron a los simpatizantes (entre ellos Marcos Vega, Gerónimo Cruz y Erico Salas), que calmaron la sed con saratoga y otras bebidas carnestolendas. Afuera muchos más simpatizantes bailaban con el acompañamiento de la banda Rey Mix.

ATRACCIÓN | DIABLOS DE LA JUVENTUD ALEGRE ANTES DEL DESENTIERRO.

Ayer las comparsas salieron a las calles después del mediodía para cumplir con las invitaciones de sus simpatizantes en diferentes sectores del pueblo, por lo que había que preguntar dónde estaba una y dónde estaba la otra para sumarse al festejo.

SATURADA | LA CIUDAD HISTÓRICA ESTÁ COLMADA DE VISITANTES.