San Pedro se viste de fiesta con el inicio del Carnaval Grande

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, dará inicio esta noche al esperado Carnaval Grande. Los corsos comenzarán a las 22 en el circuito céntrico, considerado uno de los más convocantes del norte.

En esta primera jornada será el turno del Grupo A, que recorrerá las diez cuadras del circuito ubicado en el casco céntrico, desplegando todo su colorido, alegría y propuestas coreográficas para el disfrute del público.

Como parte del espectáculo, en el palco principal de Comecor se presentará el grupo Chirettes, que animará la noche con su repertorio musical. En tanto, la carroza contará con la participación de Tabú, que aportará ritmo y baile a la jornada.

El público podrá optar por diferentes ubicaciones para disfrutar del corso, como sillas, tribunas o mesas en confiterías cercanas, lo que garantiza comodidad para los asistentes. Se espera una importante concurrencia, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Además, para quienes lleguen desde otras localidades, la ciudad ofrece una variada disponibilidad de hoteles y hostales, permitiendo extender la estadía y disfrutar plenamente de las noches de carnaval.

