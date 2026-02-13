Monterrico celebró a lo grande el Jueves de Comadres

En una fuerte apuesta del intendente Luciano Moreira, la comuna tabacalera sigue dando que hablar y el carnaval de la provincia de Jujuy "hoy se vive en San Pedro y Monterrico", destacó durante los festejos por el Jueves de Comadres.

Por segundo año consecutivo, el jefe comunal se animó a organizar "el topamiento de comadres y reunimos a más de 40 agrupaciones contando en total a 15 mil personas que dijeron presentes en un hecho sin precedentes en la provincia", sostuvieron desde la administración.

Monterrico sigue su paso firme en convertirse en la segunda Capital Provincial del Carnaval y lo logra con organización y una gran convocatoria de lo que se propone.

"Seguimos creciendo producto de una planificación que venimos ejecutando desde que llegamos al municipio", ponderó Moreira haciendo un balance positivo de su gestión.

De este modo, se logró el equilibrio entre obras, cultura y una política pública aplicada al deporte, demostrando que en la ciudad "tabacalera" se puede vivir mejor."Estamos posicionando a Monterrico dentro del mapa provincial", consideró el intendente orgulloso del crecimiento y el desarrollo de su ciudad.

La agenda carnestolenda seguirá con las últimas tres noches imperdibles de corsos que se realizarán con entrada libre y gratuita.

Con este evento que convocará a cientos de personas, el intendente Luciano Moreira redobla la apuesta, sobre todo durante el fin de semana de Carnaval grande contando con la presencia de comparsas de renombre y grupos en vivo.

Ayer "tuvimos la actuación especial del grupo Brumas, el día de hoy estará actuando Pablo Sotelo y en el cierre de los corsos el domingo estará el grupo Ternura", detalló al tiempo que invitó "a todos los vecinos a disfrutar del Carnaval con responsabilidad, en familia y entre amigos".