Alto Padilla

Modificaciones en el tránsito en Ciudad Cultural

Desde hoy, por el Carnavalódromo y el Carnaval de Los Tekis.

Viernes, 13 de febrero de 2026 00:00
FOTO DE ARCHIVO/ CARNAVAL DE LOS TEKIS.

La comuna capitalina informó que desde hoy habrá cortes de tránsito, desvíos para el transporte urbano de pasajeros y modificación en las paradas de taxis y en los ingresos al barrio Alto Padilla, en virtud de la realización del Carnavalódromo y el Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, situación que se extenderá hasta el próximo lunes.

En ese sentido advirtió a los automovilistas que están previstos 22 cortes desde las 13 en distintas esquinas del lugar, y que los colectivos circularán por Santibáñez, Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, avenidas de las Carrozas, Bolivia y Córdoba, siguiendo con el recorrido habitual. Este cambio será hoy desde las 18 y los restantes días desde las 13.

Asimismo hizo saber que las paradas de taxis estarán en Curupaití y Juntos en Jujuy, y las de colectivos sobre Avenida de las Carrozas en toda su extensión.

 

