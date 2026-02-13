Capital: el intendente Jorge participó de los festejos

Las celebraciones alusivas al Jueves de Comadres en la capital jujeña se concentraron principalmente en el Mercado Municipal "6 de Agosto" y en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, donde el intendente Raúl Jorge estuvo presente.

En su visita al mercado municipal destacó, además de la presencia y la alegría de las comadres, su consolidación no solo como espacio gastronómico sino también como espacio cultural que reúne y une a vecinos de la ciudad.

Durante la celebración las comadres pudieron disfrutar de los shows en vivo de los artistas locales Celeste Rodríguez, Jasy Memby, y el ballet Esperanza Jujeña.

A TOPE | EL MERCADO MUNICIPAL “6 DE AGOSTO” AL RITMO DE ARTISTAS LOCALES.

Posteriormente, el titular de la comuna acompañó a las comadres que, en gran número, se congregaron en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, para celebrar su día. "Estamos acompañando a las comadres, que nos abren las puertas tan generosamente en este espacio que es de ellas", afirmó

En la ocasión, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, reconoció que, "toda la ciudad está pleno y hay muchos festejos", y que el Jueves de Comadres es, "como el inicio del carnaval grande en un fin de semana en el que esperamos muchos turistas y hemos visto muchos turistas en el mercado Central y en Villa Jardín de Reyes".

Asimismo, recordó que, en la delegación municipal, "hace 12 años que se hace entonces ya forma parte de la tradición carnavalera en vísperas de carnaval grande que creemos que va a ser un éxito en la ciudad".