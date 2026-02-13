24°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
alto comedero
Natación
Ministro Federico Cardozo
Alto Padilla
Humahuaca
LIBERTADOR
Unión Industrial de Jujuy
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
PALPALÁ
alto comedero
Natación
Ministro Federico Cardozo
Alto Padilla
Humahuaca
LIBERTADOR
Unión Industrial de Jujuy
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Jueves de Comadres

Capital: el intendente Jorge participó de los festejos

Estuvo presente en el Mercado "6 de Agosto" y en Villa Jardín de Reyes.

Viernes, 13 de febrero de 2026 00:00
A TODA FIESTA | EL INTENDENTE RAÚL JORGE CON LAS COMADRES EN LA DELEGACIÓN DE VILLA JARDÍN DE REYES.

Las celebraciones alusivas al Jueves de Comadres en la capital jujeña se concentraron principalmente en el Mercado Municipal "6 de Agosto" y en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, donde el intendente Raúl Jorge estuvo presente.

En su visita al mercado municipal destacó, además de la presencia y la alegría de las comadres, su consolidación no solo como espacio gastronómico sino también como espacio cultural que reúne y une a vecinos de la ciudad.

Durante la celebración las comadres pudieron disfrutar de los shows en vivo de los artistas locales Celeste Rodríguez, Jasy Memby, y el ballet Esperanza Jujeña.

A TOPE | EL MERCADO MUNICIPAL “6 DE AGOSTO” AL RITMO DE ARTISTAS LOCALES.

Posteriormente, el titular de la comuna acompañó a las comadres que, en gran número, se congregaron en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, para celebrar su día. "Estamos acompañando a las comadres, que nos abren las puertas tan generosamente en este espacio que es de ellas", afirmó

En la ocasión, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, reconoció que, "toda la ciudad está pleno y hay muchos festejos", y que el Jueves de Comadres es, "como el inicio del carnaval grande en un fin de semana en el que esperamos muchos turistas y hemos visto muchos turistas en el mercado Central y en Villa Jardín de Reyes".

Asimismo, recordó que, en la delegación municipal, "hace 12 años que se hace entonces ya forma parte de la tradición carnavalera en vísperas de carnaval grande que creemos que va a ser un éxito en la ciudad".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD