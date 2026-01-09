Se constituyó el gobierno local de Tumbaya

Mediante una sesión especial anteayer, se formalizó el Consejo comunal de Tumbaya, presidido por el radical Javier Medina, quien de esta manera encaró su segunda gestión y con mayores expectativas por cumplir los proyectos, señaló el jefe comunal.

Convocada mediante la Resolución N° 05 CMT/2025, el Orden del Día incluyó la conformación formal del Consejo comunal y la toma de juramento de sus integrantes, acto desarrollado en la sede del edificio municipal y ante numeroso público.

En la presidencia del Cuerpo se desempeñará el oficialista Javier Medina (radical encolumnado en el Frente Jujuy Crece). Mientras que como vocal Secretario se designó a Víctor Paz Choque (Frente Jujuy Crece); Vocal 1 Martín Paz (Frente Jujuy Crece, opositor a Medina) y vocal 2° Joaquín Cruz (Frente Justicialista).

Medina tomó juramento a cada uno de los nombrados y de esa manera quedó debidamente constituido el gobierno local y en actividad, a pesar las vacaciones de verano, a la espera del inicio del Período de sesiones ordinarias.

En su breve discurso, Medina dijo que el legado es enorme y el desafío es tremendo, y que su nueva gestión estará regida por los buenos valores: confianza, compromiso, comunicación y trabajo en equipo.