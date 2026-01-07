Reyes Magos llenaron de alegría a las familias

En el marco de la celebración del Día de los Reyes Magos, ayer se vivió una jornada cargada de emoción, juegos y tradiciones en diferentes sectores de la provincia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron presentes para compartir un momento especial con niños y familias enteras.

Una de las actividades más destacadas tuvo lugar en la peatonal Belgrano, donde se instaló un stand lúdico coordinado por la Dirección de Salud Integral y Género, en conjunto con el municipio capitalino. Allí, los más pequeños participaron de juegos especialmente pensados para la ocasión: cada niño debía elegir a uno de los Reyes Magos, quienes proponían distintos desafíos. Quienes lograban cumplirlos, se llevaban un premio, en una dinámica que combinó diversión, participación y aprendizaje.

FELICIDAD PLENA EN NIÑOS

Además de los juegos, se realizó la entrega de regalos, dulces y tazas de chocolate, generando un clima festivo que convocó a numerosas familias. Personas caracterizadas como los Reyes Magos recorrieron el lugar, posaron para fotos con niños y adultos y reforzaron el valor de mantener viva esta tradición. "Los niños deben mantener esa ilusión, de escribir sus cartitas y de poner el pastito con la zapatilla", expresaron los personajes, destacando la importancia de preservar estas costumbres de generaciones.

Durante la tarde, los Reyes continuaron su recorrido por el barrio San Francisco de Álava, donde también fueron recibidos con entusiasmo por los vecinos, especialmente por los más pequeños, que vivieron el encuentro con sorpresa y alegría.

MUCHAS SONRISAS Y REGALOS

En otro recorrido realizado por El Tribuno de Jujuy, se pudo observar una gran concurrencia de niños y familias en la plaza Belgrano, que se acercaron con expectativa para vivir la experiencia de encontrarse con los Reyes Magos. En ese contexto, la hermana Silvia, del Colegio Nuestra Señora del Huerto, señaló que "es el segundo año que llevamos adelante esta iniciativa junto con el personal de maestranza del colegio, para llevar la alegría y la esperanza de Jesús".

Durante la mañana, en ese espacio se entregaron chocolates, galletas y golosinas, en una actividad que convocó a toda la familia. "Todos se sacan fotos, esto no se debe perder nunca, los gestos solidarios por Jesús", remarcó.

La jornada dejó como saldo sonrisas, recuerdos y la certeza de que, con el compromiso de instituciones, organizaciones y vecinos, la tradición de los Reyes Magos sigue viva y continúa despertando la ilusión tanto en los niños como en los adultos que, por un momento, volvieron a conectar con su infancia.

ACTIVIDADES LÚDICAS | LOS NIÑOS ACEPTARON LOS DESAFÍOS DE LOS REYES MAGOS.