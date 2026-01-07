Primer homenaje a la copla y la tonada vallista en Tilcara

El Enero Tilcareño que comienza oficialmente el próximo sábado este año será mucho más abarcativo cediendo espacio a las manifestaciones culturales y tradicionales del ejido municipal, y en este caso de los Valles de altura.

Tal es así que la Cuadrilla La campeada de los Valles de altura junto al municipio organizó para ese día desde las 13 en El hornito (Ernesto Padilla 518), el 1° Homenaje a la copla y la tonada vallista.

Gloria Avalos fundadora de la cuadrilla especificó que "la campeada" en los Valles de altura (en el campo) es salir a campear (juntar) a las vacas, toros y terneritos, reuniéndolos (en una tropa) en un lugar determinado.

En este caso "campeamos" a las copleras de las comunidades de los Valles de altura: Yala de Monte Carmelo, Alonso, Loma Larga, Molulo, El Durazno y Yaquispampa, "reuniéndolas en una sola cuadrilla para homenajear a nuestra cultura".

"La gente que sale a campear lo hace llevando un lazo para enlazar a los animales, por eso nosotras en la cuadrilla nos mostrarnos con nuestros lazos, además de cantar tenemos nuestros animales que debemos campear para que no se pierdan", agregó.

El nombre del festival especifica claramente lo qué se hará en esa jornada, homenajear a la copla y la tonada vallista, consultada cuál es la copla y la tonada vallista, especificó que difieren con las que se cantan en la Quebrada. "Son diferentes y en cada valle hay variedades de tonadas, nuestro propósito es unificarlas".

Y aclaró: "No es que cantaremos toda la tarde una sola tonada, si una coplera de Yala de Monte Carmelo canta con su tonada, todas las que estemos en la rueda la acompañaremos con la misma tonada, igual sucederá si canta alguien de Molulo o de Yaquispampa. No queremos que nadie pierda su tonada, muy por el contrario estamos en el camino de la defensa cultural".

Más adelante afirmó que cada comunidad en los Valles de altura "tiene su tonada en particular, pero se conocen entre sí las tonadas". Respecto a la vestimenta que utilizan, afirmó también que se diferencia con la de las copleras quebradeñas.

"Nosotras somos más de usar la bota, el sombrero, el lazo y el poncho, totalmente diferente a las copleras de la Quebrada, que llevan sus polleras adornada asemejándose a la vestimenta del coya". Y remarcó que deben usar bota "porque la alpargata no nos sirve debido a las condiciones del terreno".

También con el 1° Homenaje a la copla y la tonada vallista, "queremos homenajear a nuestros ancestros, quienes vivimos en los Valles estamos muy comprometidos con nuestra cultura. Con la Cuadrilla La campeada también enseñaremos nuestra tonada para que no se pierda, que se la revalorice como todas nuestras costumbres", finalizó Avalos.