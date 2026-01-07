El ceramista Victoriano Salas imparte su taller en Juella

Victoriano Salas, docente de Artes visuales y cerámica imparte en la comunidad de Juella su Taller de cerámica ancestral y mural, como una de las actividades previstas en el Enero Tilcareño que el próximo sábado se inaugura oficialmente.

Durante el dictado (arancelado) los asistentes (desde los 14 años de edad en adelante) utilizarán el antiplástico y la arcilla de la localidad (para los principiantes), y producirán murales de cerámica (los asistentes especializados).

Salas afirmó que la cerámica "actúa también como una terapia para quienes están en proceso de recuperación de una enfermedad, por lo que espera a personas en esa situación y a todos los interesados en aprender sobre la cerámica".

Además de desempeñarse en la docencia, el ceramista posee su taller en Humahuaca donde se dedica a producir sus piezas e investigar sobre la alfarería ancestral de los primeros asentamientos.

Afirmó que decidió impartirlo en Juella por el contexto y respetando la cosmovisión andina que posee, en ese poblado hay un antigal de donde se rescataron piezas arqueológicas. "Al tener los saberes ancestrales por ser también artesano, trato de fusionar lo tradicional, lo antiguo y lo académico", agregó.

Salas sostuvo además que la cerámica "es una matriz productiva por poseer varias disciplinas" y destacó "el empeño en la destreza y la habilidad de las primeras civilizaciones al producir sus cerámicas de uso cotidiano".

Más adelante aseguró que Juella "tiene mucha cosmovisión andina, riqueza cultural, es un lugar acorde para dictar el taller; pero también lo elegí porque mi papá nació allá".

Anticipó que al término del dictado el 31 (las clases las impartirá los sábado de 10 a 13 en el salón del Centro vecinal), se realizará una exposición de lo producido y se hará una reflexión sobre lo aprendido.

Con el pago del arancel, los alumnos recibirán los materiales con los cuales producirán sus piezas, "lo único que deben llevar es ganas y voluntad de aprender. Pero también los deseos de preguntar para que aprendan mejor durante el dictado", finalizó.

Vale recordar que la primera clase fue el pasado 3 a la cual asistieron numerosos interesados.