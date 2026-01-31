Advierten medidas de fuerza en Industria Zapla

Trabajadores de Industria Zapla, anticiparon un inminente paro para el día 3 de febrero debido a "reiterados incumplimientos por parte de la empresa". A menos de un año del cambio de dueño.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), difundió en un comunicado los principales reclamos: crisis salarial, incumplimiento en recategorización y peligro inminente de salud y seguridad. Se espera, por lo tanto, una respuesta resolutoria hasta el martes.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sebastián Maraz, de la comisión directiva de la UOM, comentó acerca de la preocupante situación por la que atraviesan 260 trabajadores.

"Desde septiembre de 2025 venimos realizando distintos planteos y denuncias ante la Secretaría de Trabajo. Hemos tenido innumerables audiencias, tanto en la Dirección Provincial de Trabajo como en otros ámbitos, pero siempre recibimos respuestas negativas por parte de la empresa", señaló.

Uno de los puntos más importantes del conflicto es la falta de aumentos salariales. Según explicó Maraz, los trabajadores llevan 18 meses sin ningún tipo de recomposición, tanto durante la gestión anterior como con la actual. "En nuestra rama, no hubo acuerdo paritario, pero en el resto del país sí se otorgaron adelantos. En Industria Zapla eso no ocurrió", remarcó.

A estos reclamos se suman problemas vinculados a la recategorización del personal, la falta de pago del presentismo y "las malas condiciones de seguridad e higiene dentro de la planta ya que representan un foco de riesgo para cualquier trabajador", aseguraron.

Asimismo resaltó que es necesario realizar un plan de mantenimiento general, ya que se está trabajando en una planta antigua. "Estamos muy preocupados por las jornadas laborales. Hay trabajadores que cumplen turnos de ocho horas sin los descansos correspondientes, en sectores con altas temperaturas. Eso representa un riesgo serio para la salud", advirtió.

La última denuncia fue presentada el pasado 20 de enero, y el 28 se realizó una audiencia en la Dirección Provincial de Trabajo, sin resultados favorables. La empresa tiene plazo hasta el 3 de febrero para presentar una respuesta formal y por escrito. De no suceder esto, la asamblea de trabajadores resolvió avanzar con las medidas de fuerza.

"Estamos en asamblea permanente. Si no hay respuestas, se realizará un paro general sin ingreso a los puestos de trabajo y sin prestación de servicios", aseveró Maraz.

El referente afirmó además, que hay gran malestar de los trabajadores porque la producción de planta aumentó. "Pasó de 1.500 toneladas a más de 3.000. Es decir que la empresa produce, pero no responde a los trabajadores", concluyó. (Bárbara Cabrera).