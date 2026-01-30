24°
30 de Enero, Jujuy, Argentina
Purmamarca

Concurso del Queso de Cabra

En Purmamarca mañana iniciando las festividades de febrero.

Viernes, 30 de enero de 2026 00:00
Riquísimos | Los quesos de Purmamarca son los más ricos de la Quebrada.

En el Club Santa Rosa de Purmamarca, mañana desde las 10 se realizará el XXXIX Concurso del Queso de cabra y el Festival a la Pachamama, poniéndose en valor la producción láctea artesanal y las tradiciones ancestrales que conservan la comunidad.

Impulsados por la Asociación Purmamarca y la Biblioteca Popular Viltipoco, tienen el acompañamiento del intendente Humberto López quien invitó a jujeños y turistas participar de estas propuestas que fortalecerán la identidad cultural y promoverán el encuentro comunitario.

Uno de los ejes del festival es reconocer el trabajo de las queseras que mantienen la elaboración tradicional, práctica transmitida entre generaciones y es parte del patrimonio cultural local.

 

