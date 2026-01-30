En el Club Santa Rosa de Purmamarca, mañana desde las 10 se realizará el XXXIX Concurso del Queso de cabra y el Festival a la Pachamama, poniéndose en valor la producción láctea artesanal y las tradiciones ancestrales que conservan la comunidad.

Impulsados por la Asociación Purmamarca y la Biblioteca Popular Viltipoco, tienen el acompañamiento del intendente Humberto López quien invitó a jujeños y turistas participar de estas propuestas que fortalecerán la identidad cultural y promoverán el encuentro comunitario.

Uno de los ejes del festival es reconocer el trabajo de las queseras que mantienen la elaboración tradicional, práctica transmitida entre generaciones y es parte del patrimonio cultural local.