Comunidades cuidan su identidad cultural

A lo largo del Alborozo Humahuaqueño son numerosas las festividades populares que se realizan en las zonas rurales. En cada una de ellas se celebra una costumbre o una tradición en particular, pero todas anticipan la celebración del carnaval agradeciendo siempre a la Pachamama.

Entre ellas hay una que se destaca. Se realizó en la atractiva comunidad aborigen de Hornaditas, que posee muy bellos paisajes conformados de churquis y cardones que se extienden en la distancia con el verde intenso de esta temporada de verano.

DESPEDIDA | ALREDEDOR DEL CARDÓN SE CANTARON LAS COPLAS.

Allí días atrás se efectuó el XXII Encuentro de Comunidades Aborígenes y el Festival del Churqui y el Cardón; las ruedas de copleros se destacan, como también los erquencheros, manifestándose alegremente.

Con el Concurso de la Tortilla comienza la actividad del día, a las 8 las mujeres ya están cociendo sus elaboraciones para servirla con mate aromatizados (con burro, cedrón, menta y otras hierbas).

A media mañana los asistentes se concentraron debajo de un gran churqui que primero es "chimpiado" y a sus pies está el mojón que es chayado, iniciando con ello el encuentro, La ceremonia se extiende por varias horas, sucede que todos quieren cumplir con la tradición.

RITUAL | LEOCADIO TOCONÁS “CHIMPIANDO” EL CARDÓN ABUELO.

Desde allí, luego se dirigieron al cardón abuelo, que también es "chimpiado" y a su alrededor los copleros y erquencheros giraron cantando y compartiendo la chicha de maní, preparada especialmente para la festividad.

La intendente Karina Paniagua participó en la celebración colaborando con la comisión organizadora, además se sumó a las ruedas cantando sus coplas; a la vez degustó las tortillas en concurso, chayó a la Madre Tierra pidiendo por el progreso de la comunidad, y valoró la defensa de las costumbres y tradiciones.

COSTUMBRE | KARINA PANIAGUA Y SANTOS CORIMAYO CHAYAN LA PACHA.

La niña Jazmín Chauque, conocida artísticamente como "La semillita de Hornaditas" abrió el espectáculo musical, en el que se destacaron primero los copleros y erquencheros, y luego los conjuntos folclóricos, entre ellos "Las anateras del Hornocal".

RUEDA | COPLERAS Y ERQUENCHEROS SE DESTACARON EN EL ENCUENTRO.

COCINERA | YOLANDA GONZÁLEZ OFRECIÓ TORTILLAS DE MAÍZ.