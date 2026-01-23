21°
Carnaval

Hasta hoy se inscribe para los Corsos de la Capital

Se realizarán dos días en avenida Gral. Savio y luego en Alto Comedero.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00
baile y destreza | en avenida general savio y en alto comedero.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que hoy finaliza la inscripción de las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares para participar de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados del año. Las inscripciones se realizan en las instalaciones del Centro Cultural "Manuel Belgrano" (Vieja Estación), de 8 a 18.

Desde la Dirección de Cultura se recordó que los Corsos Capitalinos se desarrollarán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en avenida Gral. Savio. Luego, la celebración continuará el segundo fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en avenida Forestal de Alto Comedero".

Tal como sucedió el año pasado y como ya es tradición en la ciudad, los corsos tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico.

Además, los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados siempre y cuando las comparsas cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento vigente.

 

