La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, invitó a delegados de más de 40 comparsas a participar mañana a las 9.30 de una reunión en la Casa de la Cultura, donde se brindará los requisitos para la realización de desentierros de Carnaval 2026 en Palpalá.

Cabe resaltar, que ayer se realizó el segundo encuentro de autoridades y fuerzas de seguridad en el microcine del Centro Cívico. Participaron responsables de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo, Dirección de Bromatología, Rentas, Transporte, Medioambiente, Seguridad Ciudadana, entre otros; además de los miembros de la Unidad Regional 8 y el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el objetivo de coordinar las actividades para que se desarrollen con normalidad y permitan que toda la familia disfrute de esta festividad que forma parte de la identidad cultural.

Las fechas tentativas para las celebraciones son entre el 5 y el 21 de febrero, aunque aún no está definido. Mañana, se reunirán nuevamente para terminar de definir las fechas y la cantidad de comparsas permitidas, según la capacidad logística y de personal disponible.

Hugo Adaro, jefe del departamento Contravencional del Ministerio de Seguridad, señaló que se recalcaron puntos clave para la seguridad pública, siendo el organismo provincial el responsable de definir las condiciones y requisitos para la realización de este tipo de eventos: "El armado de escenarios, venta de bebida alcohólica, horarios de eventos y gestión de autorizaciones administrativas por parte de los presidentes de comparsas se realizará en articulación con el municipio y la policía. Respecto a los espacios públicos, la competencia es exclusiva de la Municipalidad, que definirá su reglamentación; para lugares cerrados se requerirá un plan de contingencia firmado por un profesional en seguridad e higiene, que podrá extenderse hasta tres eventos siempre que se respeten los lineamientos establecidos".

También se acordó que la inscripción de las agrupaciones se realizará primero en el Ministerio de Seguridad para el empadronamiento a través del número de Whatsapp 3884470029, luego completando los requisitos municipales y policiales. Asimismo, se estableció un plazo general para los desentierros, con fechas que podrían extenderse hasta el 21 de febrero, y se definieron contravenciones provinciales para quienes no cumplan con las directivas, en busca de que la festividad se desarrolle en paz.