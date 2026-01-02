Nuevo pasaje del Alborozo Humahuaqueño por Palpalá

Palpaleños disfrutaron nuevamente, en forma gratuita, del paso del Alborozo Humahuaqueño en el Cine Altos Hornos Zapla, que busca difundir el acervo histórico de la localidad quebradeña. La iniciativa, que se repitió por tercer año consecutivo, contó con la participación de más de 150 artistas en escena, y público de todas las edades que aprovecharon el show artístico.

Se destacó que la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la integración cultural y al acceso igualitario a los espectáculos artísticos, a través de convenios estratégicos como el firmado con la Municipalidad de Humahuaca. Gracias a este trabajo conjunto, se concretó un año más de la Embajada Cultural de Humahuaca, con la promoción de la identidad, la tradición y la cultura popular, garantizando espacios de encuentro y participación comunitaria.

CANTOS | INTEGRANTES DE LA EMBAJADA INTERPRETANDO CANCIONES AUTÓCTONAS.

Karina Paniagua, intendente de Humahuaca, destacó la calidez de la bienvenida por parte de Rivarola y su equipo. "Para nosotros es un gusto estar nuevamente acá en Palpalá", expresó, mientras explicó que "el Alborozo, que significa alegría y algarabía, comprende diversas actividades: en la actualidad se desarrolla la etapa navideña con pesebres, incluyendo el primer Encuentro Regional de Pesebres de la Quebrada en Humahuaca. A partir del sábado 3 de enero, comenzarán las actividades festivaleras en las comunidades, recorriendo cada uno de los lugares de Humahuaca, donde cada localidad tiene su propio festejo con protagonismo comunitario, además de presentaciones de libros, participación de artesanos y encuentros de copla".

Paniagua también enfatizó que, a pesar de la compleja situación del país, es fundamental mantener viva la cultura, lo ancestral y el turismo. "No podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo cultural", afirmó, y adelantó que Humahuaca se prepara para su fiesta patronal el 2 de febrero y el Carnaval 2026.

GRAN PRESENCIA | PARTE DE LA EMBAJADA HUMAHUAQUEÑA ACTUANDO EN EL CINE DE PALPALÁ.

Gladys Peñarrieta, vecina de Alto Comedero, que participó de la propuesta cultural, agradeció a ambos municipios por brindar la oportunidad de conocer la cultura sin necesidad de viajar hasta Humahuaca: "Es muy lindo teniendo en cuenta que estamos en vacaciones, la gente no puede salir a otros lugares y este tipo de propuestas ayudan para que la familia disfrute", destacó, además de resaltar que los eventos son gratuitos, un aspecto fundamental en la situación económica actual.

Gustavo Lino, de Palpalá, asistió con su familia y aseguró que este tipo de espectáculos "enriquece mucho a la cultura de Palpalá. Es una propuesta muy linda y agradable para los vecinos, sobre todo por poder presenciar un espectáculo gratuito", comentó, añadiendo que estas iniciativas permiten conocer tradiciones del norte de la provincia sin necesidad de desplazarse tan lejos.

Entre los protagonistas del espectáculo estuvo Horacio Lucio Fernández, integrante del Centro de Jubilados Docentes de Humahuaca, quien dijo que "estamos en la tarea de rescatar la anata, un instrumento muy olvidado".