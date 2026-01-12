Crean productos innovadores en una tecnicatura de Tilcara

Desde Tilcara, una serie de propuestas innovadoras basadas en productos de producción local logró gran repercusión en redes sociales a través de videos que mostraron elaboraciones como galletas de harina de papa chuño, mistela, colágeno, helado de rica rica y licor de api. Esas iniciativas no solo pusieron en valor saberes y recursos del territorio, sino que se convirtieron en una atractiva invitación a estudiar la Tecnicatura Universitaria en Transformación de la Producción Agropecuaria de la Unju.

La carrera forma parte de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Agrarias en Tilcara. Tiene una duración de dos años y medio, se dicta todos los años, comenzó a implementarse en 2018 y ya cuenta con ocho egresados. Milena Sepúlveda, coordinadora de la carrera se refirió a los trabajos difundidos en redes que corresponden a proyectos que los estudiantes desarrollan a lo largo de todo el cursado.

"La mayoría de quienes eligen la carrera ya tienen emprendimientos propios y buscan adquirir herramientas vinculadas a las buenas prácticas de manufactura. No solo trabajamos con productos alimenticios, sino también con otros procesos de transformación de la producción", afirmó la docente. Detalló que los estudiantes abordan desde la elaboración de productos hasta ensayos de controladores biológicos, como parte de la mejora de las cadenas productivas.

El plan de estudios incluye materias básicas y aplicadas, formación en planes de negocios, normas de bromatología, manufactura y envasado. Durante las jornadas de difusión de la oferta académica en Tilcara, varios de estos trabajos se difundieron en formato audiovisual. Uno de los videos, centrado en la producción de bioplásticos, se viralizó y generó un fuerte interés por la tecnicatura.

La carrera inicia su cursado en marzo, con el calendario académico de la Unju, y se dicta bajo una modalidad de alternancia, una semana de cursado virtual y otra presencial, para desarrollar trabajos prácticos integradores. Eso permite articular los contenidos teóricos con la práctica concreta, y facilita la participación de estudiantes que ya están insertos en actividades productivas.

Si bien gran parte del alumnado proviene de la Quebrada, hay algunos de San Salvador de Jujuy y otras localidades de Valles, favorecidas por el acceso al Boleto Estudiantil Gratuito Provincial.

Desde agosto de 2025 se implementó una nueva modalidad en Abra Pampa, con un 75% de cursado virtual y una semana presencial intensiva por cuatrimestre. Esta propuesta tuvo una alta demanda, más de 90 inscriptos, con más de 45 estudiantes que cursaron y aprobaron el primer cuatrimestre.

Destacó la muy buena aceptación de la primera cohorte en Abra Pampa y no descartó la apertura de una nueva a mitad de año. Mientras, recordó que se encuentra abierta la preinscripción para la carrera que se dicta en Tilcara, disponible hasta la primera semana de marzo a través del sitio web de la Facultad de Ciencias Agrarias. Incluye un cursillo nivelatorio no eliminatorio, que puede rendirse las veces necesarias y que desde febrero tendrá dictado presencial en Tilcara.

Sepúlveda quien es licenciada en Biotecnología y profesora adjunta de la cátedra de Postcosecha de Productos Agrícolas, destacó que la diversidad territorial se refleja en la variedad de proyectos. Dio como ejemplo, estudiantes de Palma Sola y Amblayo de Salta, productores de quesos; otras de desarrollo de café de higo a partir de fruta descartada para el mercado en fresco; producciones de requesones saborizados en Puesto del Marqués; helado de rica rica y mistela en Abra Pampa; licor de api en Humahuaca; e hidromieles que hoy se comercializan en restaurantes de la Quebrada.

Entre los trabajos que mayor interés generaron se encuentra el desarrollo de colágeno de la Puna, otras vinculadas a fibras, hilados y teñidos, y la elaboración de cerveza a base de maíz morado. Anticipó que dos estudiantes están finalizando sus trabajos, uno enfocado en repostería con harinas de papa oca y otro en el relevamiento de la cadena de valor de productos comercializados en la Quebrada y la Puna.