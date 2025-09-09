Patronales en Tumbaya

Con el lema "Con María de los Dolores, somos peregrinos de esperanza" la parroquia Nuestra Señora de los Dolores está rezando la novena a su santa patrona. A diario se realiza la bendición de llaves, agua y velas.

Hoy la imagen visitará la comunidad de Volcán y con el tema "La esperanza que promueve la paz" se oficiará la santa misa a las 18.

Mañana estará en Tumbaya y se reflexionará sobre "El entusiasmo de la vida" desde las 18; el jueves será el turno de Purmamarca con misa a las 20 y el tema "Manifestación de esperanza frente a los que sufren". Y el viernes en la comunidad de Chalala con misa a las 20 y el tema "La misión de la esperanza".

El sábado abordarán "El sentido de la felicidad plena" con las comunidades de la Puna y misa en el Cruce a las 11. Por último, el 14 el tema será "María Madre de la Esperanza" con misa a las 19 en la sede parroquial.

Bingo familiar

Además los integrantes de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya están ofreciendo el Bingo de la Familia que se jugará el sábado, a las 15, en Purmamarca.

El sorteo es computadorizado (autorizado por Inprojuy), presencial y virtual dado que será transmitido por la página de Facebook Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. El precio del cartón es de $3.000. Los interesados en colaborar también pueden pagar con transferencia al alias Juan.ALB91. Además de los premios en efectivo, con el número de cartón habrá 5 importantes sorteos de $100.000 cada uno.