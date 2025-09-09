Hubo un nuevo encuentro educativo de conservación

Se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo educativo "Ecos del Parque" en el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" del barrio Los Perales, con la disertación del licenciado en Ciencias Biológicas, Facundo Carrizo, quien abordó la temática "Buenos vecinos: ¿Cómo ayudamos en el cuidado de los anfibios?".

Se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo educativo "Ecos del Parque" en el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" del barrio Los Perales, con la disertación del licenciado en Ciencias Biológicas, Facundo Carrizo, quien abordó la temática "Buenos vecinos: ¿Cómo ayudamos en el cuidado de los anfibios?".

Durante la exposición se destacó el rol fundamental que cumplen los anfibios en los ecosistemas: contribuyen al control natural de insectos, actúan como bioindicadores de la calidad ambiental y son un eslabón clave en la cadena alimenticia. Sin embargo, se advirtió que muchas especies atraviesan un estado de vulnerabilidad debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y los efectos del cambio climático.

El encuentro permitió reflexionar sobre las acciones que cada persona puede implementar desde el hogar y la comunidad para favorecer su conservación. Se subrayó la importancia de mantener entornos naturales saludables, evitar el uso indiscriminado de agroquímicos, reducir la contaminación de cursos de agua y generar conciencia sobre la necesidad de convivir de manera respetuosa con la fauna silvestre.

Con iniciativas como esta, el Parque Botánico Municipal reafirma su objetivo de promover la educación ambiental, acercar a la comunidad conocimientos científicos actualizados y fomentar prácticas que fortalezcan el vínculo entre las personas y la naturaleza.

Encuentro "Te Conecto"

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a participar de una nueva edición de "Te Conecto", una propuesta especialmente pensada para mujeres emprendedoras. La actividad se realizará mañana a partir de las 17, en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500.

La participación requiere una inversión mínima, y sus cupos son limitados a 40 personas, con el fin de garantizar una experiencia de calidad para todas las asistentes. El encuentro busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y motivación.