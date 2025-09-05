Más de 4.900 anteojos se entregaron en un año

El Ministerio de Salud de Jujuy ya superó la entrega a personas de distintos lugares de 4.900 anteojos, herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la salud visual. Destacó que esto se logró mediante acciones sostenidas para la detección temprana de enfermedades, realizadas mediante operativos, rondas sanitarias y asistencias específicas como parte de los ejes prioritarios del Plan Estratégico de Salud II, llevado adelante por el ministro Gustavo Bouhid y aprobado por el gobernador Carlos Sadir, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

El Ministerio de Salud de Jujuy ya superó la entrega a personas de distintos lugares de 4.900 anteojos, herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la salud visual. Destacó que esto se logró mediante acciones sostenidas para la detección temprana de enfermedades, realizadas mediante operativos, rondas sanitarias y asistencias específicas como parte de los ejes prioritarios del Plan Estratégico de Salud II, llevado adelante por el ministro Gustavo Bouhid y aprobado por el gobernador Carlos Sadir, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Es así que en el puesto de salud de Pampa Blanca, junto al equipo sanitario local y en trabajo articulado con el hospital "Arturo Zabala" de Perico y la Municipalidad a cargo del intendente Bruno Monzón, se concretó el último miércoles la entrega de 97 anteojos a 76 personas.

Al respecto, el ministro Bouhid expresó que "cuando diseñamos el Plan Estratégico de Salud, una de las metas centrales fue la accesibilidad, porque la posibilidad de ver no es solo recibir un par de anteojos: es igualdad de oportunidades para que un niño pueda aprender, para que un adulto mayor no tropiece, para que cada jujeño viva mejor. Esta es la manera de hacer salud, puerta a puerta, de corazón a corazón, sintiendo el dolor del otro como propio; y lo hacemos como política pública sostenida. Mientras Nación se retira de sus obligaciones, el Gobierno de la Provincia redobla esfuerzos y garantiza la salud pública de los jujeños. Por eso digo con orgullo que este es el gobierno que más ha invertido en salud en la historia de Jujuy", destacó.

Asimismo, Bouhid resaltó los avances locales y el trabajo conjunto con la comunidad. "En Pampa Blanca y Perico vemos resultados concretos para una accesibilidad real como una guardia de 24 horas, especialistas itinerantes que llegan al pueblo, telemedicina y anteojos que garantizan igualdad de oportunidades. Y ahora estamos articulando para pintar el puesto de salud con mano de obra del Municipio y materiales por parte del ministerio. Me parece la forma de seguir creciendo", apuntó.

Posteriormente, en Alto Comedero se distribuyeron otros 203 anteojos. "Muy contento de entregar anteojos a niños y adultos que ahora acceden a una mejor calidad de vida y aprendizaje. El gobernador Carlos Sadir nos pidió estar cerca de la gente con hechos concretos y esta es una muestra. Ponemos el foco en la prevención y en la atención primaria, desde la decisión política de fortalecer la salud pública y acompañar a nuestro pueblo", concluyó el ministro.