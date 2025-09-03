Avanza obra del Centro Cultural de La Quiaca

La construcción del Centro Cultural de La Quiaca avanza a paso firme y ya registra un 70% de progreso, consolidándose como un espacio que potenciará el acceso a la cultura y la educación en la ciudadanía.

Como parte de la iniciativa de integración comunitaria, el municipio realiza visitas guiadas para estudiantes y vecinos con el objetivo que puedan conocer de cerca el proyecto y observar el progreso a través de un espacio que marcará un antes y un después en la actividad cultural y educativa de la región.

El edificio no solamente estará dedicado a la realización de actividades artísticas, educativas y recreativas, también reafirmará el compromiso del municipio con el desarrollo social de la comunidad.

La invitación es para la ciudadanía, escuelas y otras instituciones intermedias para que puedan apreciar la obra e interiorizarse sobre el ambicioso proyecto.