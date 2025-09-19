La conclusión es que “no fueron las cosas transparentes”

El presidente del Concejo Deliberante de Perico, Cristian Valdiviezo, uno de los más cuestionados, el miércoles dijo que lo denunciado el lunes fue "un circo" para luego elogiar su gestión al frente del deliberativo periqueño, como haber decidido "que sea un Concejo transparente".

Refiriéndose a su par Walter Cardozo, afirmó que es "un tipo que tiene maldad, no tiene escrúpulos ni moral", además "inventa y miente a la gente". Y aseguró que estará al lado de Rolando Ficoseco (aunque este ya le soltó la mano) "para demostrar ante la Justicia que todo lo que dice es mentira".

Cardozo "lo único que sabe es difamar y mentir, y eso no lo voy a permitir, porque atrás mío tengo una familia". Luego solicitó a sus pares "que sigamos trabajando de la misma forma, acompañando cuando las cosas se hacen bien y no cuando se hacen mal".

El edil Enrique Rojas, denunciado por acoso sexual por la destituida Mónica Sánchez, negó que él y sus pares estaban facturando al municipio y que lo que se escucha en los audios es "una reunión de trabajo" donde participan concejales que "tiran distintas clases de ideas de cómo nosotros podemos ayudar a cerrar el déficit de la municipalidad".

"Desmiento totalmente esos audios, están todos armados y sacados de contexto", aseguró, luego solicitó a los periqueños dejar de lado "estas cuestiones que se ventilan en redes. Nos hemos puesto a Derecho, porque acá no hay nada para esconder".

Cardozo señaló que con la decisión de Rolando Ficoseco en pedir a los ediles que renuncien, justifica los actos de corrupción "que fueron denunciados por nuestra parte" (junto a Anahí Juárez y Mónica Sánchez). "Llegamos a la conclusión que no fueron las cosas transparentes".

"El intendente se está lavando las manos, porque en los audios ellos (los concejales) lo nombran cuatro veces y dicen 'Roly ya arregló'", relacionándolo con una firma empresarial.

Más adelante sostuvo que la secretaria de Planificación e Infraestructura municipal, Fernanda Azcurra, "también debería renunciar" porque por sus manos pasó la información respecto a la licitación.

¿Qué sucederá en el Deliberante?

Con el pedido de renuncia a los cinco ediles involucrados en las acusaciones sobre actos de corrupción, el futuro del cuerpo legislativo municipal es incierto. A ello se suma la destitución “ilegal” de Mónica Sánchez, quien presentó un recurso de amparo y medida de no innovar, mientras sostiene que la banca está a su cargo.

De profundizarse el conflicto institucional, a los ediles Sergio Ríos, Ismael Tacacho, Enrique Rojas, Cristian Valdiviezo y Miguel Farfán no le quedará otra que presentar sus renuncias y descomprimir la situación que desde ayer es insostenible. Como dijo Ficoseco: “Estoy muy enojado con los concejales”, pero es mucho más que eso, porque lo involucraron en una sospecha en la cual, a pesar de su decisión, quedó muy mal parado ante la ciudadanía.

El intendente en la conferencia del miércoles respaldó a los ediles, “pero el jueves les dijo que se vayan. Está pasando una situación complicada”.