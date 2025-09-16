Operativo de tránsito por el traslado de carrozas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que habrá una serie de medidas preventivas y restricciones de tránsito por los tradicionales desfiles de carrozas sobre avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural, y el traslado de las mismas.

El personal motorizado de la Dirección de Tránsito acompañará el traslado de carrozas y carruajes, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución hoy de 9 a 19 y mañana de 9 a 16 sobre la Ruta Provincial N° 1, Ruta Nacional N° 66, Ruta Nacional N° 9, así como también avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural.

Cortes por desfiles

Con motivo de los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18 regirán cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en los barrios de Alto Padilla, Ciudad de Nieva, 23 de Agosto y Huaico.

La Municipalidad instó a la ciudadanía a respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, a fin de garantizar el orden y la seguridad vial durante el desarrollo de las actividades festivas.