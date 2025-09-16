El Milagro en esta capital

Un 15 de septiembre con profunda fe en el Señor y la Virgen del Milagro se vivió también ayer en San Salvador de Jujuy. Es que la segunda procesión tras la pandemia, con las imágenes que alberga la comunidad franciscana, reunió a gran cantidad de familias deseosas de dejar sus intenciones, en especial el pedido por la salud.

PROCESIÓN | LOS DEVOTOS JUJEÑOS ACOMPAÑARON A LAS IMÁGENES POR LAS CALLES CÉNTRICAS

El rezo del Santo Rosario y la toma de gracias dentro de la basílica San Francisco fueron el preludio de la procesión que inició a las 19. A la cruz procesional le siguió la imagen de la Purísima Virgen del Milagro y sus devotos; y después el Señor del Milagro en su nube de claveles rojos; todos saludados por los pañuelos en alto de la gente, las campanadas del templo y la Banda de Música Municipal "19 de Abril".

Ubicados sobre camionetas, los patronos del Milagro recorrieron seis cuadras sobre las calles Lavalle, Alvear, Sarmiento y Belgrano; pasando también junto a la Catedral basílica que continúa cerrada desde marzo pasado por daños en su estructura.

VIRGEN DEL MILAGRO

Se rezó especialmente por los enfermos y resonaron en el circuito céntrico los himnos del Señor y la Virgen del Milagro como ocurrió simultáneamente en Salta.

Al regresar se realizó el Pacto de Fidelidad, se entonó el Himno Nacional Argentino y se ofició la santa misa. (Eugenia Sueldo)