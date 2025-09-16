°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Anahí Juárez

“El responsable de la crisis es el intendente Ficoseco”

Fue "destituida ilegítimamente" de su banca la edil Sánchez.

Martes, 16 de septiembre de 2025 00:00
Anahí Juárez

"Vamos a hablar con claridad", expresó la edil periqueña Anahí Juárez cuando inició la conferencia de prensa en defensa de la democracia, acusando sin tibieza ni medias tintas: "El principal responsable de la crisis institucional, política y moral es el intendente Rolando Pascual Ficoseco".

Mientras el pueblo de Perico "sufre, eligió ponerse del lado de la corrupción y de los negociados", luego se refirió a los audios del escándalo donde "se habla de negocios privados con (dinero) del pueblo". Y lo peor "es que el intendente es cómplice".

Juárez afirmó que a los periqueños le quitan las tierras "para regalársela a los empresarios a cambio de millones, y parte de ese dinero se los pide como coima".

A su lado tenía sentada a Mónica Sánchez de quien dijo "fue destituida ilegítimamente de su banca", además "la atropellaron y violentaron políticamente sin reconocerle ningún derecho".

Lo sucedido fue como consecuencia de haberse negado "a acompañar hechos de corrupción" por lo que "Ficoseco dio la orden de expulsarle de su banca, con el único propósito de ubicar a alguien (la suplente Margarita Tejerina) que sí responde y levanta la mano sin reprochar".

Luego aclaró que desde el interbloque Partido Justicialista - Primero Jujuy y la Red de Mujeres Justicialistas "le estamos brindando el apoyo que nadie le dio en el lugar que estaba (el Frente Cambia Jujuy).

 

