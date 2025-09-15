Revalorización de la cultura

LA QUIACA (Corresponsal). Los estudiantes del Colegio Secundario de Artes 30 de Casira, departamento Santa Catalina, crearon las maquetas del recientemente inaugurado Centro de Interpretación Arqueológica de Santo Domingo.

En el marco del proyecto "Arte y Patrimonio", los jóvenes Eric Cruz, Amanda Portal, Fabiana Mamani y sus compañeros de 1° a 5° año demostraron sus habilidades técnicas y un profundo compromiso con la historia y la identidad de su comunidad.

Coordinado por docentes y directivos, el proyecto permitió trasladar los aprendizajes escolares a un contexto real y significativo, fortaleciendo competencias en alfabetización, expresión artística y valoración patrimonial.

Las maquetas, realizadas luego de una investigación y saberes previos, se erigieron como herramientas pedagógicas y culturales, que permitirán a futuras generaciones comprender y apreciar el legado arqueológico de la región.

Con esta intervención, los estudiantes se posicionan como auténticos gestores culturales. Capaces de dialogar con el pasado y proyectar un futuro donde el arte y la memoria se entrelazan.

La comunidad educativa agradeció el acompañamiento de instituciones y personas que hicieron posible este trabajo colectivo: Comunero Jaime Flores y Nilda Zerda; secretaría de Pueblos Originarios Yolanda Cruz; equipo de Patrimonio de la Provincia de Jujuy; equipo Científico Arqueológico, Carlos Angiorama y Silvina Rodríguez; empresa SSR Mining; directivos, docentes administrativos y estudiantes de Casira.