Apoyo municipal a los carroceros de Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, liderada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, entregó materiales y equipamiento a cinco colegios de la ciudad que están construyendo carrozas y carruajes para la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El apoyo busca asegurar que los estudiantes puedan finalizar sus creaciones a tiempo para los desfiles que se realizarán en Ciudad Cultural. La Municipalidad otorgó, luces LED, aceite hidráulico así también, alambre, discos, pistola de silicona, barra de silicona, plasticola, diferentes tipos de pegamentos, útiles, pintura en aerosol, cables, lijas, entre otras cosas.

EL MODELO PALPALÁ | RECIBIÓ SUS MATERIALES.

Además de la entrega de materiales, el municipio coordinó un operativo de traslado para las carrozas. Este miércoles 17, los vehículos y las obras de arte de los colegios Fasta "San Alberto Magno", Agrotécnica "El Brete", Escuela Técnica "General Savio", Escuela de Comercio N° 2 y Colegio Modelo serán escoltadas con un riguroso operativo de tránsito por la RN 66 y la RP 1 hasta la capital jujeña.

PAPELERÍA Y OTROS INSUMOS | RECIBIERON LOS CARROCEROS.

Jefes de carroceros de las diferentes escuelas expresaron su agradecimiento por la asistencia. Facundo Reynoso del Colegio Modelo, destacó la importancia de esta ayuda en la fase final de trabajo, mientras que Hernán Ramos del Comercial N° 2, valoró la donación como una "gran ayuda". Lisandro Gómez Menacho del Colegio Fasta, también agradeció el apoyo crucial para el tramo final de los preparativos.