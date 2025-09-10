Jujuy Crece activa la militancia

En San Pedro de Jujuy se reunió el Frente Jujuy Crece (como parte del frente Provincias Unidas) para abordar los resultados electorales registrados en Buenos Aires que marcaron una dura derrota para Javier Milei.

Durante el encuentro analizaron sus implicancias en el escenario político y definieron una agenda de trabajo en territorio de cara a los comicios nacionales de medio término para el 26 de octubre.

Estuvieron el candidato a diputado nacional Mario Pizarro, el exgobernador Gerardo Morales, el vicegobernador Alberto Bernis, el intendente Julio Bravo, el diputado nacional Jorge Rizzotti, los diputados provinciales Adriano Morone y Gisel Bravo y jefes comunales de los departamentos San Pedro y Santa Bárbara.

En atención al éxito en las elecciones provinciales celebradas en mayo, instancia en la que Jujuy Crece ganó y aventajó por 19 puntos a La Libertad Avanza, la dirigencia destacó que están dadas las condiciones para hacer un gran trabajo en todo el territorio.

En este sentido, se acordó intensificar la actividad para llevar el mensaje de Jujuy Crece en Provincias Unidas a cada rincón de la provincia.