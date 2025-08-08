Rivarola: "Con la fe y el trabajo podemos sacar a Palpalá adelante"

Con fe, devoción y muchas esperanzas, los palpaleños y sus autoridades municipales honraron ayer a su protector San Cayetano, patrono del pan y del trabo, implorándole bienestar en este tiempo de profunda crisis social y económica.

Con fe, devoción y muchas esperanzas, los palpaleños y sus autoridades municipales honraron ayer a su protector San Cayetano, patrono del pan y del trabo, implorándole bienestar en este tiempo de profunda crisis social y económica.

Desde la jornada anterior las familias de esa ciudad se concentraron en la parroquia que posee su nombre llevando sus oraciones y agradecimientos, luego de participar en la Novena con la cual se prepararon espiritualmente para a lo largo de la jornada central venerarlo.

DEVOCIÓN | EL INTENDENTE EDUARDO RIVAROLA PIDIÓ POR LOS PALPALEÑOS.

Después de las misas matinales por los peregrinos y por las familias, al pie del monumento en su honor erigido al margen de la avenida Martijena se realizó el acto protocolar encabezado por el intendente Eduardo Rivarola junto a autoridades y legisladores provinciales invitados, representantes de instituciones intermedias y comunidad en general.

El padre indonesio de la parroquia San Cayetano, Blas Maran realizó la invocación religiosa seguida atentamente y en silenció por los presentes, en un marco reflexivo y emotivo originado por la necesidad diaria que afrontan las familias.

"Quiero invitar a todos ustedes para abrazar la historia, porque la historia de Palpalá marcó muchos valores humanos y espirituales, como lo dije hace dos años, ojalá que Dios nos dé cierta frescura de vivir. A veces la vida tiene que brotar por calor, el espíritu tiene que meterse en la vida humana de nosotros para que brote la justicia y la verdad".

Finalizado el acto protocolar, los presentes se trasladaron hacia otro sector sobre la avenida para presenciar el desfile cívico, militar y gaucho.

Uno de los santos más venerados

FE | EXCOMBATIENTES DE MALVINAS CARGAN EN ANDAS AL PATRONO.

El intendente Eduardo Rivarola durante el acto protocolar ayer por las honras a San Cayetano, instó a los palpaleños fortalecer la fe “que muchas veces por el trajín diario la dejamos de lado. Honremos a nuestro santo patrono y recemos por todos para que no les falte el pan y el trabajo”.

Acompañados de legisladores provinciales, autoridades de la fuerza pública y directivos de instituciones intermedias, el Ejecutivo municipal al igual que los vecinos pasó por la parroquia “San Cayetano” para dar las gracias y pedirle por los más necesitados. En el predio donde está ubicado el monumento en honor a San Cayetano se le escuchó reflexionar sobre la justicia social y rechazar el individualismo en este tiempo donde debe prevalecer la solidaridad. Y así se manifestó cuando dirigió sus palabras al público: “Es necesario tener un corazón solidario” y también solicitó “responsabilidad a la hora de cuidar nuestra ciudad”. Luego remarcó a los presentes que “con la fe y el trabajo podemos sacar a Palpalá adelante, para ello es necesario ayudarnos entre todos”.

Desde los diferentes sectores barriales: Santa Bárbara, 23 de Agosto, Carolina, Alto Palpalá, 9 de Julio, Guemes y otros se acercaron los vecinos para participar en la primera parte de la celebración patronal, la segunda en convocatoria después de la peregrinación a Río Blanco.

Es que es uno de los santos más venerados de la tradición católica argentina por ser considerado el patrono del pan y del trabajo a quien la comunidad recurre permanentemente y muy especialmente en su día, no sólo para pedir, sino también para agradecer. Desde la media mañana hasta aproximadamente las 14 la comunidad con entusiasmo intervino en el acto protocolar y finalmente presenció el desf ile donde numerosas instituciones intermedias participaron presentando su respeto al patrono ubicado a la derecha del palco oficial. En la tarde se ofició la misa central y la procesión.