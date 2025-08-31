¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil 2025

Bianca Sosa es la reina del Fasta

La promoción 2025 eligió como temática para su escenario al personaje animado "Ralph, el demoledor".

MARCELA NAVAS
Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
BIANCA SOSA | LA REINA JUNTO A PAULA COVACI, GIULIANA CAORLIN, ARANTXA DOMÍNGUEZ Y BIANCA CHACÓN.

En una noche cargada de emoción y alegría, el Colegio Fasta "José María Paz" de Libertador eligió a su reina 2025 en el salón de eventos Forever, en el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En una noche cargada de emoción y alegría, el Colegio Fasta "José María Paz" de Libertador eligió a su reina 2025 en el salón de eventos Forever, en el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La soberana saliente, Constanza Yañez Moya, entregó los atributos a Bianca Sosa, flamante reina del establecimiento para el período 2025-2026. La acompañan en su corte Paula Covaci, como primera princesa, y Giuliana Caorlin, como segunda princesa. También fueron distinguidas como damas de honor Arantxa Domínguez y Bianca Chacón.

La promoción 2025 eligió como temática para su escenario al personaje animado "Ralph, el demoledor", desplegando color y creatividad en la puesta en escena.

La velada incluyó además la tradicional elección del Chico 10, donde Lautaro Carrizo fue consagrado. El título de primer príncipe recayó en Santino Donaire, mientras que Valentino Pizarro se quedó con el de segundo príncipe. Los reconocimientos de míster simpatía y míster elegancia fueron para Nicolás Díaz y Santino Frachi, respectivamente.

El espectáculo se completó con la presentación del grupo de baile The New Revolution y la actuación en vivo del conjunto musical Muévete, que animaron la fiesta.

 

