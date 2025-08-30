Encuentro de Mujeres en la ermita de Guadalupe

En Calilegua se realizará hoy el XV Encuentro de mujeres en la ermita Virgen de Guadalupe. La jornada tendrá lugar en un entorno natural y estará dedicada a la oración, el agradecimiento y el compartir de experiencias. "Es un día único en el que bailamos, danzamos, agradecemos y rezamos unidas", dijeron. Saldrá un colectivo desde la iglesia Del Milagro de Libertador a las 8 y lo mismo desde la iglesia San Mateo de Calilegua.

Se reúne la Infancia y Adolescencia Misionera

Con el lema “Peregrinos de esperanza, entre los pueblos” hoy se hará el Encuentro Diocesano de Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) 2025. La anfitriona será la parroquia San Andrés de San Pedro de Jujuy y las actividades se desarrollarán en el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de 8 a 17. Congregará a niños, adolescentes, animadores y misioneros de todas las comunidades de la Diócesis de Jujuy.

Invitaron hoy a un Encuentro Vocacional

El Seminario “Pedro Ortíz de Zárate” de la Diócesis de Jujuy invitó a un Encuentro Vocacional que se realizará hoy, de 8 a 14.30, en sus dependencias de Alto La Viña, ruta 56 kilómetro 5 1/2. Es un momento de oración, reflexión y guía para poder discernir si Dios llama a seguirlo con entrega total. Se puede llegar en el colectivo de la línea 42 El Urbano de Higuerillas Forestal - Antena.