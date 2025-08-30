¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña
Automovilismo
El tiempo en Jujuy
Río Blanco
Sube
Emilia Attías
Elecciones 2025
influyente
Barrio Santa Rosa
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña
Automovilismo
El tiempo en Jujuy
Río Blanco
Sube
Emilia Attías
Elecciones 2025
influyente
Barrio Santa Rosa

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Caimancito elige su reina

La cita es desde las 21 en el Club Deportivo Leach. La comunidad despedirá a Araceli Videla soberana 2024.

MARCELA NAVAS
Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
DIECISIETE CANDIDATAS | DISFRUTARÁN HOY DE UNA NOCHE SOÑADA JUNTO A SUS AMISTADES Y FAMILIAS.

El Bachillerato Provincial N° 8 "Salvador Maza" de Caimancito, ciudad maderera, vivirá hoy una de sus noches más esperadas: la elección de su Reina 2025, en el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Bachillerato Provincial N° 8 "Salvador Maza" de Caimancito, ciudad maderera, vivirá hoy una de sus noches más esperadas: la elección de su Reina 2025, en el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La gala tendrá lugar en el Club Deportivo Leach a partir de las 21, y el ingreso fue fijado en $5.000. Allí, 17 jóvenes competirán por suceder a Araceli Videla, quien porta la corona de la institución.

Las candidatas que buscarán conquistar al jurado y al público son: Joselyn Escobar, Nahiela Coronel, Sofía Chávez, Luana Barrozo, Jael Calatay, Sofía Carrizo, Bianca Hernández, Florencia Matías, Ana Paula Acuña, Agustina Tortolay, Aylin Quipildor y Nahiara Choque.

La promoción organizadora ha puesto gran empeño en los preparativos de la velada, trabajando durante meses en el armado de un escenario especial. En esta tarea contaron con la colaboración de padres, docentes y autoridades del establecimiento, para asegurar que la comunidad disfrute de una noche inolvidable.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD