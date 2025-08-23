¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Aniversario del Éxodo Jujeño

Operativos de tránsito y circulación por el desfile cívico, militar y gaucho

Se organizará el flujo de vehículos al sector cercano a la avenida Forestal en el barrio Alto Comedero.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
OPERATIVO DE TRÁNSITO | ESTARÁN EN VIGENCIA DESDE HORAS DE LA MAÑANA.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de tránsito y transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán para este sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de tránsito y transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán para este sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

Hoy tendrá lugar el desfile cívico-militar y gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero.

Para su normal desarrollo, estará "prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en avenida Forestal desde Caimancito a El Chalicán. Así mismo estarán interrumpidas las siguientes intersecciones: Forestal y Caimancito, Tte. Nívoli y Bolsán, Aguas Calientes y Yuto, Snopek y Yuto, Snopek y Bolsán, El Arenal y Yuto, Yuto y Pje. Arrayanal, Yuto y Mina 9 de Octubre, Yuto y Las Lajitas, avenida Forestal y El Chalicán, colectora Av. Forestal y El Chalicán, colectora avenida Forestal y Mina 9 de Octubre".

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado.

 

