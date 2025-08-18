¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Pedro
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro

San Pedro

Controles de alcoholemia a choferes de remises

Un trabajador del volante dio positivo y fue sacado de circulación.

Lunes, 18 de agosto de 2025 12:24

SAN PEDRO (Corresponsal) La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Seguridad Vial comenzó con un importante operativo de control a vehículos y choferes del transporte alternativo de pasajeros en las paradas que se encuentran en el casco céntrico de la ciudad. 

Estos trabajos se realizan habitualmente con la salvedad de que esta semana se incluye entre las exigencias el control de alcoholemia para los choferes.

Durante la mañana, uno de los choferes dio positivo para el control de alcoholemia, por lo que fue sacado de circulación y se labró la infracción correspondiente teniendo en cuenta la ley de tolerancia cero vigente en nuestra provincia.

Oscar Diaz, titular del área manifestó la importancia de estos controles ya que permite detectar estas situaciones irregulares, evitar hechos de tránsito y garantizar la seguridad del tránsito en la perla del ramal. 

Esta semana, los controles serán aleatorios y sorpresivos, esperando que los trabajadores del volante se ajusten y respeten las normas de tránsito vigentes. 

