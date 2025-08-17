Activa colecta para celebrar con los niños de Palma Sola

Desde Palma Sola, la solidaridad se vuelve una feliz realidad cuando las voluntades se unen para compartir en jornadas llenas de amor por el prójimo y de buenas intenciones.

Es por ello que el joven Catriel Villegas conocido por su persistente espíritu altruista, tiene el propósito de brindar su ayuda noble para la comunidad.

EQUIPO SOLIDARIO | SIEMPRE CON LA COLABORACIÓN EN TODO MOMENTO DEL AÑO.

En esta ocasión, se encuentra trabajando para lograr que los niños de las Yungas que tienen escasos recursos, puedan disfrutar de un día especial así como también sonreír al recibir un pequeño presente.

Y es que debido a su continua labor colaborativa, se incrementa su voluntad al trabajar por los chiquititos por su día, que se concretará próximamente.

Su tarea es ardua porque está centralizado en recolectar diferentes alimentos no perecederos como azúcar, leche y chocolate -cacao- y panes para la celebración de un día del niño hermoso con chocolate incluido y compartir juegos, colorido y gran diversión. El objetivo es acompañar los donativos para el agasajo con indumentaria en buen estado destinada a los pequeños; además de juguetes para que esta fecha no pase desapercibida. "Es una tarea que no descansa la de ayudar, porque siempre es importante estar para la acción de colaborar", expresó Catriel Villegas, el joven que hace de la solidaridad una práctica constante.

A través de videos en los que se presentó personalmente, inició la campaña para conquistar corazones solidarios y hacer de puente para que el pedido se multiplique en diversas redes.

"Todo va a ser hermoso, más con la viralización de lo necesario, donativos para disponer de todo en el día del evento para los más pequeños", detalló Villegas que cuenta con la ayuda de los amigos solidarios de siempre pero también con la gente que se quiera sumar.

ÍA LA RONDA! | UNA MULTITUD DE PEQUEÑOS EN PLENA DIVERSIÓN CON SONRISAS Y LA MEJOR MÚSICA.

Es que se trata de un gran trabajo porque las tareas se reparten por ejemplo; al preparar el chocolate o en el reparto de las gaseosas y demás.

"Ya cuento con el salón de eventos, con luces, sonido y con el animador, las fotos y filmaciones; vamos a tener un pelotero, regalitos y golosinas. Sí reitero el pedido de paquetes de leche, gaseosas y lo que esté al alcance de la gente, desde un paquete de galletas o una gaseosa", dijo el joven solidario.

Así, tanto juguetes como ropita nuevos o en buen estado serán bienvenidos. "Yo no cuento con ninguna ayuda del gobierno o política, porque todo es comunitario a través de la gente", indicó.

Con altas expectativas y la esperanza de que la acción sea enhorabuena, porque los niños lo merecen; es que está focalizado en la actividad.

"El año pasado se logró algo impresionante, así que espero que este año sea igual o mejor. Yo estoy empezando a recorrer los barrios porque con Dios de nuestro lado, no hay imposibles".

Colchones para perritos de la calle

El invierno pasado fue especial para los perros en situación de calle de Palma Sola. Es que Catriel Villegas junto a su equipo solidario, se dedicó al armado de colchones para estos animalitos.

“Con los días fríos había que pensar en los mejores amigos del ser humano, por eso hicimos los colchones que salieron altos con materiales reciclables, también quedó tela para hacerle capitas y abriguitos”, reveló el joven. Reforzados y con lona de arpillera, los colchones se amaron a fin de dar calor.

Y es que desde hace un tiempo lidera la campaña “Frío cero” para ayudar a las personas en situación de calle y, en este año, también a los animales. Para realizar la campaña, recepcionó ropa de abrigo para niños y adultos mayores. “Yo solo soy un puente entre las personas que quieren ayudar con las que necesitan ayuda”, indicó quien reunió abrigos en todos los talles y para distintas edades, zapatos, bufandas, guantes, mantas, gorros, buzos y camperas.