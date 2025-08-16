Primer "Sábado Estudiantil" a pleno en Palpalá

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes edición 74°, Palpalá preparó dos jornadas a puro ritmo, donde las tribunas se llenarán de color y participarán once instituciones educativas.

Hoy fueron once colegios que llenaron el Estadio Olimpico de emocion y color con sus hinchadas y presentaciones. La segunda cita será el próximo sábado 30 de agosto, donde nuevamente los jóvenes pondrán ritmo, creatividad y alegría en la ciudad siderúrgica.

Las once instituciones que participaron:

Escuela Técnica N° 1 "General Savio, Colegio Sagrado Corazón, Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento", Escuela de Comercio N° 2 "Doctor Manuel Belgrano", Bachillerato N° 22 "Héroes de Malvinas", Agrotécnica "El Brete", Secundario N° 5, Secundario de Artes N° 53, Fasta "San Alberto Magno", Colegio Modelo Palpalá y Centro de Día "Oscar López".