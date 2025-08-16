Elecciones en Bolivia: Más de 7500 ciudadanos votarán este domingo en Jujuy

En los comicios de mañana se elegirá presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período 2025-2030.

En la provincia estarán habilitadas 25 mesas de votación distribuidas en tres ciudades: San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro.

Se estima que 7.500 personas podrán emitir su voto entre las 8:00 y las 16:00 horas.

Centros habilitados en Jujuy

San Salvador de Jujuy: Colegio Secundario Nº59 Olga Márquez de Arédez, Calle Alvear 1145.

Perico:Centro Integrador Comunitario Nº2, en Calle 23 de Agosto esquina Humahuaca.

San Pedro de Jujuy: Centro Integrador Comunitario (CIC) La Nueva Ciudad, en Calle San Expedito esquina Raúl Alfonsín.

Con estos comicios, la comunidad boliviana en Jujuy volverá a ser parte activa del proceso democrático de su país, en una jornada que se espera transcurra con normalidad y amplia participación.