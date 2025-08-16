¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Alberto Martín
Elecciones en Bolivia 2025
feria del libro jujuy
Estrenos
HistoLetras
La opinión
Bolivia
General José de San Martín
Javier Milei
General San Martín
Elecciones en Bolivia 2025

Elecciones en Bolivia: Más de 7500 ciudadanos votarán este domingo en Jujuy

Mañana 17 de agosto, ciudadanos bolivianos residentes en la provincia, participarán de la elecciones generales de Bolivia 

Sabado, 16 de agosto de 2025 21:00

En los comicios de mañana se elegirá presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período 2025-2030.

En los comicios de mañana se elegirá presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período 2025-2030.

En la provincia estarán habilitadas 25 mesas de votación distribuidas en tres ciudades: San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro.

Se estima que 7.500 personas podrán emitir su voto entre las 8:00 y las 16:00 horas.

Centros habilitados en Jujuy

San Salvador de Jujuy: Colegio Secundario Nº59 Olga Márquez de Arédez, Calle Alvear 1145.
Perico:Centro Integrador Comunitario Nº2, en Calle 23 de Agosto esquina Humahuaca.
San Pedro de Jujuy: Centro Integrador Comunitario (CIC) La Nueva Ciudad, en Calle San Expedito esquina Raúl Alfonsín.

Con estos comicios, la comunidad boliviana en Jujuy volverá a ser parte activa del proceso democrático de su país, en una jornada que se espera transcurra con normalidad y amplia participación.

