Humahuaca tuvo presencia en Roma

HUMAHUACA (Corresponsal). Ocho jóvenes de la ciudad de Humahuaca viajaron a Roma con la premisa del Año Jubilar 2025.

El último jubileo antes de este fue en el 2000 y ahora 25 años después se celebra "Peregrinos de Esperanza", lema que el papa Francisco eligió para este jubileo.Los jóvenes que viajaron fueron Ingrid Valdiviezo, Itatí González, Juan Pablo Zumbaño, Juan Uro, Natali Flores, Martina Méndez, Rosalíe Ramos y Magali Amante a cargo de Sandy Veliz, misionera claretiana.

"Es un año de gracia, un año de reconciliación, de restauración, de renovación. Tiene un gran sentido, invita incluso a las indulgencias, al perdón de las ofensas, a indulgencias plenarias. A raíz de este año tan especial, el Papa convoca al Jubileo de la Juventud en Roma", destacó.

Recordó que "hace dos años llegué a Humahuaca y vi un grupito de jóvenes que estaban comprometidos, tratando de impulsar una pastoral juvenil aquí, los vi trabajar con mucho entusiasmo y compromiso, y fue de esa manera que empezamos a trabajar para participar en el Jubileo en Roma", comentó la hermana Sandy Beliz quien acompañó al grupo de jóvenes.

JUNTO A LA VIRGEN DE LUJÁN | SOSTIENEN BANNER DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA.

El proyecto fue presentado primeramente a los jóvenes como así también al párroco David Bazán quien dio el visto bueno para que de curso. "De ser una ilusión, un sueño pequeño, se convirtió en realidad cuando empezamos a trabajar con 21 mil pesos que teníamos como base en la Pastoral Juvenil y con eso arrancamos a vender api, tortillas y empanadas. También hicimos rifas y todo un proyecto que presentamos al Consejo Pastoral, a la Municipalidad de Humahuaca y al Gobierno provincial, a quienes agradecemos por el apoyo", destacó la hermana Beliz.

Cruzaron las cuatro Puertas Santas que se encuentran en las cuatro basílicas papales mayores de Roma: San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Estas puertas se abren ceremonialmente solo durante los Años Jubilares, marcando un viaje espiritual de pecado a gracia para los peregrinos.

Durante el Año Jubilar, el Papa abre ritualmente cada Puerta Santa, marcando el inicio de este período especial. Los peregrinos que cruzan estas puertas buscan indulgencia plenaria y una renovación espiritual.

"Creo que esto ha sido un sueño logrado en comunidad. Todo el pueblo tuvo que ver con esto. Todo el pueblo nos apoyó, Agradecidos a todos, a todos los que de alguna manera soñaron con nosotros. La experiencia vivida allá es única. Peregrinación de cinco kilómetros caminando, una vigilia de adoración al Santísimo con el Papa, la misa de envío, una misa de bienvenida y encuentro con la familia. Los chicos tuvieron una experiencia que no olvidarán, pero que también los impulsará a seguir motivándose en la parroquia, a seguir impulsando la Pastoral Juvenil, a contagiar a otros jóvenes y a nuestra iglesia, ese amor a Cristo. Y también a ayudar a hacer realidad los sueños de los jóvenes aquí y en cualquier otro lugar", refirió la hermana claretiana.