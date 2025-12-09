20°
9 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ledesma
Liga Jujeña
CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE JUJUY
Buenos Aires
Plaza Zen
Buenos Aires
Córdoba
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
alto comedero
Ledesma
Liga Jujeña
CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE JUJUY
Buenos Aires
Plaza Zen
Buenos Aires
Córdoba
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Plazoleta Argañaraz

Municipio capitalino invita a la III edición de "Plaza Zen"

Habrá yoga, reiki, meditación, masajes, taichí, stands, etc.

Martes, 09 de diciembre de 2025 00:00
“PLAZA ZEN” | ASISTENTES EN UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN ANTERIOR.

La Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de la 3° edición de "Plaza Zen", un espacio abierto a la comunidad destinado a promover el bienestar físico, mental y emocional a través de prácticas complementarias y actividades recreativas.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, de 10 a 13, en la Plazoleta Argañaraz (ex Plaza Los Honguitos), ubicada en la intersección de avenida Bolivia y Caídos por la Patria.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán participar de distintas actividades como yoga, meditación, masajes, gemoterapia, reiki, taichí y chi kung, propuestas orientadas a fomentar la relajación, el equilibrio interior y la conexión cuerpo-mente.

Además, habrá stands de emprendedores locales con la venta de productos naturales y artesanales, pensados para acompañar hábitos de vida saludables y fortalecer la economía local.

Desde la dirección organizadora invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa gratuita, pensada como un espacio de encuentro, disfrute y cuidado integral de la salud.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD