Gauchos celebraron su día en Palma Sola

Palma Sola fue el lugar de encuentro del gauchaje jujeño y salteño para celebrar el Día Nacional del Gaucho, con el XXX Festival Provincial del Gaucho, en la calurosa jornada del pasado viernes.

DESTACADO | JULIO ALARCÓN, DARÍO PORTAL, FRANCISCO BAQUERA Y MARIO ROYO.

En la mañana en el tinglado municipal el intendente Francisco Baquera entregó reconocimientos a personalidades gauchas del pueblo, y en la noche encabezó el acto protocolar sobre avenida Roberto Domínguez.

PARTICIPACIÓN | INSTITUCIONES GAUCHAS PROTAGONISTAS EN EL DESFILE NOCTURNO.

Allí estuvo acompañado de Julio Alarcón, secretario de Políticas socio-educativas de la Provincia; Darío Portal, creador del festival en representación de la Comisión organizadora; Sofía Banega, paisana de la nueva edición festivalera y demás autoridades.

TRADICIÓN | SOFÍA BANEGA, EMILY SUBELZA, JAIR RODRÍGUEZ Y SUEÑOS DE MI TIERRA.

Para la creación del Festival se tomó como referencia la ley nacional y los músicos que participan en el "son quienes trasmiten lo que se hace en Palma Sola", señaló Portal; mientras Baquera solicitó a los vecinos "apoyar a la Comisión organizadora que cumple 30 años y tiene más para seguir trabajando por esta fiesta".

ALEGRÍA | DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA CALUROSAS EL PÚBLICO BAILÓ.

Alarcón afirmó que la educación y la cultura "son parte fundamental de cualquiera sociedad. A través de esta celebración se ratifica el compromiso no solo por parte del Estado, también por las instituciones gauchas".

Palma Sola "es sin duda la cuna del gauchaje, me comprometo desde el gobierno profundizar el reconocimiento al gaucho en cada espacio educativo que puede comenzar el 16 de junio conmemorando a nuestro héroe el General Manuel Eduardo Arias y finalizar el 6 de diciembre junto al municipio en esta tierra".

FATI SOSA

En la oportunidad los nombrados entregaron reconocimientos y encabezaron el desfile de ballets folclóricos y agrupaciones tradicionalistas; posteriormente presenciaron el XXX Festival Provincial del Gaucho donde estuvieron Las voces de Orán, Marco Villa, Ramón Ruiz y La chaqueñada, la solista Fati Sosa, Efraín Romero, Titiro Figueredo, Matías Venencia y Unión chamamecera entre otros que prolongaron el espectáculo hasta la madrugada de ayer, que fue la última jornada de celebración gaucha.