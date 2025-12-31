Hasta las 21 circularán hoy colectivos urbanos

La comuna capitalina informó como se cumplirán sus distintos servicios hoy, mañana y pasado por el feriado del Año Nuevo y el asueto para el viernes.

Hoy, los taxis cobrarán Tarifa 1, los colectivos circularán hasta las 21, los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 6 a 19 y se cobrará estacionamiento tarifado. Mañana, los taxis funcionarán con Tarifa 2, colectivos reanudarán servicios a las 17, no funcionarán los ascensores urbanos y no se cobrará estacionamiento, en tanto que el viernes los taxis cobrarán Tarifa 1, habrá número reducido de colectivos, los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 y se cobrará estacionamiento.

Asimismo hoy será normal la recolección domiciliaria de residuos y los servicios especiales, en tanto que la limpieza y barrido será normal en el turno mañana y a la tarde no se brindará. Mañana no habrá recolección ni limpieza urbana, en tanto que mañana será normal la recolección domiciliaria y los servicios especiales, pero no habrá limpieza ni barrido.

En cuanto a los servicios de la empresa Limsa, hoy todos sus servicios se cumplirán con normalidad hasta las 20, los cuales se retomarán mañana a las 21. En tanto mañana todas sus prestaciones se cumplirán con normalidad.

Cementerios y mercados

Asimismo, se hizo saber que durante los tres días los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales de 8 a 18 para visitas y de 8 a 13 el área de Administración.

En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido hoy y en el habitual el viernes.