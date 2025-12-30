Jóvenes destacados recibieron reconocimiento

PALPALA (Corresponsal). El parlamento local reconoció a "Jóvenes destacados" de la ciudad en el marco de la ordenanza vigente N°1416/25, la continuidad del trabajo de la edil mandato cumplido Susana Hebe Callejo, hoy continuado por Franco Yarvi.

Los jóvenes destacados fueron Laura Fernando, Martina Alejandra Cruz, Ángeles Carrazana, Ayelén Selene Vilte y Mía Penacchio, quienes cumplieron con los requisitos citados en la ordenanza y procedimientos para las declaraciones de interés municipal.

AYELÉN SELENE VILTE

El reconocimiento público de esfuerzos y logros ciudadanos promueve la cohesión social y el sentido de pertenencia, objetivos que se destacan en los jóvenes que recibieron los reconocimientos.

Las distinciones legislativas para jóvenes palpaleños son una herramienta para fomentar superación y excelencia en diversos ámbitos social, cultural, político y empresarial, buscan actualizar y modernizar los mecanismos de reconocimientos municipales, asegurando transparencia y participación ciudadana.

El proyecto de Franco Yarvi mantiene el propósito de honrar el talento y compromiso de jóvenes al desarrollo y bienestar de la sociedad.

MÍA PENACCHIO

En un acto protocolar en el salón "Oscar Maestro López" del Concejo deliberante se institucionalizo un reconocimiento especial para jóvenes destacados en Palpalá, enmarcado en la ordenanza municipal que regula las distinciones.

Llega el 8° Concurso del Tamal

Palpalá catalogada como ciudad de eventos, se prepara para la 8° edición del concurso de Tamal que será el próximo viernes 9 de enero, en el predio de Las Aguas Danzantes. El acontecimiento que cada año suma a más aficionados y participantes, se presenta como una oportunidad y movimiento de la economía que ofrece el intendente Rubén Eduardo Rivarola.

En la jornada también habrá show en vivo y estarán presentes los emprendedores en donde podrán las familias, vecinos y turistas pasar una tarde diferente. Hasta el momento ya se inscribieron más de 25 participantes y se prevé superar la cifra del año pasado que llegó a más de 40. Los que deseen participar deben acercarse a la coordinación de Adultos Mayores, ubicada en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 8 a 13 (hasta el 5 de enero inclusive), en donde se les brindará información de la actividad, los requisitos a presentar son fotocopia de DNI y carnet de Manipulación de Alimentos.

Los artistas que acompañarán en el evento son: “Viento Norte”, grupo “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”, en la jornada también estarán los emprendedores locales ofreciendo sus productos.

La ganadora 2025

Cabe recordar, que Martina Herrera, se consagró ganadora en 2025, y ya se prepara para la 8° edición. Entre el secreto de la carne de cabeza y una historia de vida marcada por el esfuerzo familiar, Martina promete defender su título junto a sus hijos. Lo que para muchos es un plato regional, para Martina es el motor de su vida, una herencia que nació de la necesidad, se transformó en sustento y hoy es un orgullo que planea defender en la edición 2026.