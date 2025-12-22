Facundo Machaca preside el Deliberante de Abra Pampa

En Abra Pampa, el exsecretario de Gobierno municipal, Facundo Machaca (Frente Justicialista) asumió la presidencia del Concejo Deliberante, iniciando una nueva etapa en su carrera como funcionario público, años antes se había desempeñado al frente de la Secretaría de Cultura bajo la intendencia de Ariel Machaca.

"Asumo esta función con muchas expectativas, luego de mantener un diálogo con los concejales puedo decir que lo más importante está, que es el diálogo y el trabajo con el único objetivo de que Abra Pampa esté mejor. Hay buena perspectiva de parte de ellos y por mi parte la mejor predisposición para con ellos", declaró Machaca.

Recordó que dos años atrás "me sumé nuevamente al equipo de gobierno del intendente Ariel Machaca y agradezco al sector político que me propusieran como candidato en las elecciones de mayo para que los represente. Gracias a ellos que confiaron en mí con su voto y hoy soy presidente del Concejo".

Luego de su asunción formal, reconoció que el intendente "me solicitó conservar la institucionalidad, que los poderes trabajen de manera separados cumpliendo la función que deben cumplir, la nuestra es controlar sus actos pero también ayudar y acompañar en lo que se deba ayudar por el bien de todos los abrapampeños".

Más allá de la crisis financiera del país que arrastra a la provincia "y en particular los municipios no están pasando por un buen momento. Pero en Abra Pampa con un manejo muy austero y una administración responsable de los recursos que viene sosteniendo con mucho esfuerzo el intendente, la ciudad está avanzando en comparación con otros pueblos de la región".

Además de él, están como autoridades del Deliberante, Susana Oño (del Frente Jujuy Crece), vicepresidente 1° y vicepresidente 2° Gabriela Soto (La Libertad Avanza), "con quienes quiero consensuar, mantener un diálogo amplio y debatir los temas que sean necesarios" y advirtió que durante su gestión "no se va a presionar a nadie, cada uno tendrá su libertad y opinión que será respetada", porque el Cuerpo de concejales abrapampeños "está a la altura para llevar adelante los debates que nos corresponda", prosiguió.

En otras declaraciones, afirmó que su presidencia será de puertas abiertas y afirmó que la política la asumió como una vocación de servicio. A partir de ahora en el Deliberante "los vecinos podrán expresarse con absoluta libertad, serán escuchados y sus propuestas serán muy bien recibidas con el objetivo de construir una mejor ciudadanía".

Como consecuencia de la diversidad política que predomina en el Deliberante por el resultado de las elecciones legislativas provinciales de mayo pasado, Machaca afirmó que apelará a la honestidad intelectual de cada uno de los ediles, y bregará en todo momento por conseguir el consenso y priorizará por sobre todas las cosas el diálogo y la colaboración de todos.

El Ejecutivo municipal complacido por la presidencia de Machaca, señaló que para el peronismo abrapampeño es de gran importancia que un militante y una persona como lo es Facundo Machaca, quien trabajó anteriormente en la gestión ocupando dos cargos de gran importancia, presida el Cuerpo legislativo municipal donde seguirá trabajando por la comunidad puneña.