El Alborozo Humahuaqueño espera a todos los jujeños y turistas para anticipar el carnaval

El tradicional Alborozo Humahuaqueño ya está en marcha en la Ciudad Histórica de Humahuaca con sus numerosas propuestas que revalorizan las expresiones culturales y tradicionales de los pobladores quebradeños. Y a medida que pasen los días irá alterando la cotidianeidad de los pobladores con los primeros signos del carnaval norteño.

Desde noviembre que comenzó a nombrarse la nueva edición y en este mes está dedicado mayormente a las celebraciones de fin de año y muy especialmente honrando al Niño Jesús a través de las adoraciones, pesebres vivientes, recital de villancicos, concursos con temática navideña y otras propuestas para la familia.

Tal es así que para el próximo martes desde las 20.30 en la plazoleta "Sargento Gómez" se anunció el recital gratuito Humahuaca le canta al Niño Jesús, a cargo del grupo folclórico Cacharpaya, que brindará un amplio repertorio de villancicos populares. Y el 25 a la medianoche Dante Vilca tocará las Campanas del cabildo anunciando el nacimiento del Niño Jesús.

COSTUMBRE | EN VALIAZO SE CONSERVA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL A CABALLO.

El 30 a las 10 en la capital jujeña la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua presentará el Alborozo Humahuaqueño con una puesta cultural, artesanal y gastronómica, incitando a participar de la nueva edición.

Para el 1 de enero se previó la chayada de mojones y el topamiento de comparsas, con posterior invitaciones de los simpatizantes; el 2 (también el 9, 16 y 23; el 6 de febrero a las 21 comenzará el ciclo Conversatorio cultural, desde las diferentes peñas y restaurant de la ciudad; y el 3 se realizará el XVII Encuentro del ovino y de la copla, en Juiri.

El 7 desde el mediodía será la XXXIII edición de El árbol de la amistad (en la casa de Ricardo Vilca); el 8 a las 11 en la plazoleta "Sargento Gómez" se presentará La orquesta del árbol de la amistad"; el 10 desde las 10 en Rodero será el XL Festival de la caja y de la copla; y el 11 se peregrinará a Calete con la imagen de la Virgen de la candelaria.

El 14 desde las 20 en la explanada del monumento a la Independencia se realizará el espectáculo Tilcara y Maimará le cantan a Humahuaca; el 17 desde las 10 en Chorrillos se realizará el XXV Festival del queso y la cabra y desde el mediodía en el Salón Bicentenario, el V Festival de la cerveza artesanal.

Para el 18 se previó el Festival del Antigal; el 22 en El Morado (San Roque) se celebrará el Jueves de padrinos; el 23 a las 12 repicarán las campanas de la Catedral de Humahuaca anunciando el rezo del ángelus y a las 15 se producirá la bajada de su camarín de la Virgen de la Candelaria.

El Runa guitar fest se realizará en esa jornada desde las 16; el 24 en Hornaditas será el XXII Encuentro de comunidades aborígenes y Festival del Churqui y el Cardón; el 28 desde las 15 en la explanada se producirá el III Encuentro de ballets; y el 29 desde las 11 en el anfiteatro municipal se celebrará el Jueves de Ahijados.

FESTEJO | CASI UNA SEMANA ANTES DE DESENTERRAR AL DIABLO CARNAVALERO LOS COMPADRES DE HUMAHUACA CELEBRAN SU DÍA.

El 30 desde las 19 sobre avenida Belgrano será la entrada de confraternidades Bolivia le rinde tributo a la Madre Virgen de la Candelaria; y el 31 desde las 10 en Ronque se realizará el II Encuentro del contrapunto y la tonada; a las 11 en San Roque se elegirá a la Paisana regional de la Puna, Quebrada y Valles; y desde las 20 en el Complejo juvenil será la Serenata a la Virgen de la Candelaria.

En febrero el 1 a las 10 en la plaza "General Manuel Eduardo Arias" se recibirá a la Marcha Evocativa a caballo que llegará desde San Salvador de Jujuy; a las 21 alrededor de la plazoleta "Sargento Gómez" será el Baile del torito y posteriormente el Espectáculo de luz y sonido en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia.

EL 2 desde las 8.30 se honrará a la Virgen de la Calendaría, patrona de la Prelatura de Humahuaca; desde las 14 por el barrio centro la procesión con la sagrada imagen; y desde las 15 en la explanada el 2º Festival Virgen de la Candelaria. Y el 5 a las 10 en el monumento se producirá el II Topamiento de compadres.

El 7 a las 10 en Coctaca será el XXVI Encuentro de mujeres andinas con los sabores de la historia y la XXX Serenata a los andenes de cultivo; desde las 11 en el cementerio se homenajeará a Edmundo Saldívar (h) y posteriormente se celebrará el Día del carnavalito; el 9 a las 20.30 al pie de la Torre de Santa Bárbara será la Serenata a los cerros; y el 10 desde las 10 en La banda se celebrará el 160 aniversario de la Cuadrilla de cajas y de copleros del 1800.

Para el 11 desde las 16 en la explanada se previó el X Alborozo electrónico; el 12 a las 10 en el anfiteatro municipal se celebrará el 56 Topamiento de comadres y el Festival de la chicha y de la copla; desde las 20 en la explanada habrá un espectáculo; y el 13 a las 20 en el mismo lugar será el Encuentro de instrumentistas.

POPULARES | EL CANTO DE LA COPLA ES LA ALEGRÍA DE LAS MUJERES QUEBRADEÑAS.

El 14 a las 10 será la Misa de las comparsas; a las 11.30 el Topamiento de comparsas y al mediodía en la explanada se presentará el grupo Yajua con la primera invitación a cargo de la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua; el 15 y 16 se celebrará el Carnaval grande; y el 17 será Martes de chaya.

El 19 y 20 desde las 15 en la explanada habrá pasaje de comparsas; el 21 Carnaval chico; el 22 entierro del carnaval; el 26 desde las 9 en el polideportivo "General Manuel Eduardo Arias" la XLIX Feria agrícola de la Quebrada; el 27 a las 14 en avenida "General Manuel Eduardo Arias la XXX Carrera de burros; y el 28 desde las 13 en Santa Rosa celebración del Carnaval de flores.

En marzo el Alborozo Humahuaqueño prevé para el 7 desde las 13 en la comunidad de San Roque la celebración del Carnaval de remache; y el 14 desde las 10 en la localidad de Calete el XII Festival de la zanahoria y el X Encuentro de acordeonistas.

El próximo lunes desde las 10 en el Centro Cultural Culturarte (ubicado en San Martín esquina Bustamante de esta ciudad), la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua junto al secretario de Cultura y Educación y el secretario de Turismo, Alexis Bolívar presentará la programación del Alborozo Humahuaqueño a todos los jujeños e invitándolos a participar.