Asunción de autoridades en la ciudad de Abra Pampa

ABRA PAMPA (Corresponsal). En una ceremonia realizada ayer en el Centro Cultural Llampa, se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Abra Pampa. El acto comenzó a las 10.30 y contó con la presencia del intendente municipal Ariel Machaca, el comisionado de Yavi Antonio Borja y parte del gabinete municipal. Tras la verificación correspondiente, se procedió a la toma de juramento de los concejales electos. En primer lugar, lo hizo Alexandra Aparicio (PJ), seguida por Facundo Machaca (PJ) y finalmente Gabriela Soto (LA).

Posteriormente, se avanzó con la elección de las autoridades del cuerpo deliberativo. Por mayoría, se designó a Facundo Machaca como presidente del Concejo Deliberante. La vicepresidencia primera recayó en la concejal Susana Oño, mientras que la vicepresidencia segunda fue otorgada a Gabriela Soto. Todos ellos prestaron juramento en el mismo acto. Sobre las secretarías, se nombró a Gonzalo Mendoza como secretario parlamentario y a Nelson Cruz como secretario administrativo.

Durante la sesión, el concejal Valerio Manuel entregó documentación vinculada a la investigación sobre el juicio político iniciado en 2021 en el marco del caso de femicidio de Cesia Reynaga, un expediente que continúa siendo de relevancia institucional. El Concejo también definió la integración de las distintas comisiones de trabajo. Asuntos Institucionales: presidida por Alexandra Aparicio, con Nadia Cruz como secretaria y Gonzalo Figueroa como vocal.

Moralidad, Acción Social, Cultura y Educación: presidida por Susana Oño, secretaria Gabriela Soto y vocal Alexandra Aparicio. Seguridad, Medio Ambiente, Higiene y Salubridad Pública: por Omar Figueroa, secretaria Gabriela Soto y vocal Susana Oño. Y Obras, Finanzas y Servicios Públicos: presidida por Nadia Cruz, secretaria Abel Figueroa y vocal Alexandra Aparicio.

Autoridades de Tres Cruces

En un acto institucional se realizó la asunción de las nuevas autoridades de la Comisión Municipal de Tres Cruces. La ceremonia tuvo lugar en el Club Sportivo Tres Cruces y contó con la presencia de numerosos vecinos, representantes del Gobierno provincial y del diputado provincial con mandato cumplido, Manuel Ruiz.

La comisión quedó conformada de la siguiente manera: presidenta de la comuna, Leticia Tito; vocal secretario, Ismael Carrera; vocal 1, Sergio Mamani y vocal 2, Roque Uriarte. Durante el acto, la presidenta electa Leticia Tito recibió el juramento de la secretaria general de Gobernación, Analía Ruiz, quien encabezó la ceremonia en representación del Ejecutivo provincial. Posteriormente, fue la propia comisionada Tito quien tomó juramento a los demás integrantes de la comisión, consolidando así el nuevo equipo de trabajo que conducirá los destinos de la localidad.

La jornada estuvo marcada por un clima de expectativa y compromiso, reflejando la importancia de este recambio institucional para la comunidad de Tres Cruces. Con la nueva conformación, se abre una etapa de gestión que buscará fortalecer el desarrollo local y dar respuesta a las necesidades de los vecinos.