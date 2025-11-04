Estudiantes palpaleños se preparan para la Cena Blanca

Más de 700 alumnos de 5° y 6° años de las 10 instituciones educativas del nivel secundario de Palpalá, celebrarán su Cena Blanca el 12 de diciembre, con pasarela sobre avenida Martijena y festejo en el estadio Olímpico Municipal.

Desde el municipio palpaleño, anticiparon que "el costo de la tarjeta tendrá un precio accesible", y se brindará la opción de abonar en dos cuotas. El Municipio cede de manera gratuita las instalaciones del estadio para la realización de la velada, y brinda un amplio acompañamiento que incluye la decoración y ornamentación del espacio, la animación, iluminación y sonido. Además, se encarga de la logística y el orden en la pasarela, del acompañamiento de los alumnos durante toda la noche junto a efectivos de Tránsito y Seguridad Ciudadana.

Días atrás, en el casino "General San Martín", un grupo de alumnos delegados eligió el menú que consistirá en la recepción del salón: chips, tragos frutales y sándwiches. Luego continuará con la entrada, pañuelitos de ternera a los 4 quesos, el plato principal lomo glaseado y el postre tiramisú. En medio de la fiesta habrá hamburguesas y canilla libre de gaseosas. Esta iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, tiene como objetivo que los estudiantes sean los principales protagonistas de la gran noche, es por ello que los alumnos participaron de la degustación de comida para su noche especial.

La profesora Verónica Tolaba del Colegio Nacional N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento", destacó "la impecable organización municipal" y la activa participación de los docentes para garantizar el éxito de la noche.

Alue Gutiérrez de la Escuela Comercio N° 2, resaltó la inclusión de opciones veganas en el menú, como tomate relleno con verduras y ensalada clásica.

Las instituciones que participarán de esta gala son: colegio Sagrado Corazón; colegio Modelo Palpalá; escuela de comercio N° 2 "Doctor Manuel Belgrano": escuela Técnica General Savio; Bachillerato N°22 "Héroes de Malvinas"; colegio Periodista "Juan Carlos Zambrano", secundario N° 5; escuela de Artes Visuales N°53; Agrotécnica "El Brete" y la escuela Nacional "Dr Domingo Faustino Sarmiento".

Abren el ropero comunitario

El Municipalidad de Palpalá propone la desde 2022 el ropero comunitario, con el objetivo de ayudar a los alumnos que no pueden adquiere un traje o un vestido, maquillaje peinado de manera gratuita. Con esta iniciativa “ellos disfrutarán de una noche increíble junto a sus compañeros y así tener recuerdos únicos y memorables”, afirmaron desde la comuna.

En 2024 fueron beneficiados más de 150 jóvenes con este programa solidario, solicitando la vestimenta para participar en la gala. Para solicitar alguna prenda, el alumno deben presentar DNI y concurrir acompañado de su tutor. Más cerca del evento, el municipio dará a conocer a dónde se pueden dirigir para obtener este beneficio.