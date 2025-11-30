Empadronan para venta de pirotecnia lumínica

La comuna capitalina puso en marcha el registro único para comerciantes que deseen vender pirotecnia lumínica para las fiestas de fin de año.

Nazarena Brandán, coordinadora general de Gobierno municipal, explicó que por primera vez este año se implementa el empadronamiento, "para contar con un registro actualizado de todas las personas interesadas en comercializar pirotecnia".

Para este trámite, se debe ingresar a la web oficial de la Municipalidad, seguir a Trámites, luego a Habilitaciones Comerciales y finalmente a Venta de Pirotecnia. Allí hay un botón morado que dirige al formulario correspondiente. Este debe completarse, imprimirse y presentarse en el municipio junto con el resto de los requisitos establecidos.

Por su parte, Gastón Najar, director de Control Comercial, detalló que se realizaron dos capacitaciones, una destinada a inspectores municipales y otra a comerciantes. Al tiempo de recordar que la venta y uso de pirotecnia sonora está totalmente prohibida, remarcó que los vendedores de la lumínica deben contar con espacio físico habilitado, croquis del local y demás requisitos que estarán en la web municipal, junto al empadronamiento obligatorio.

El funcionario también anunció un Whatsapp disponible las 24 horas, para que se denuncie la venta ilegal de pirotecnia sonora (3885 05-6424).

Finalmente, se invitó a comerciantes y vecinos a acercarse a las oficinas de Habilitaciones Comerciales, Control Comercial y Coordinación de Gobierno, en Almirante Brown 368, primer piso, para recibir asesoramiento previo a las fiestas.