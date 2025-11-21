22°
Palpalá

Eligen Mini Paisana 2025

Organizan Centro Gaucho de Las Escaleras y Municipalidad de Palpalá.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:00

La ciudad de Palpalá vivirá hoy una nueva edición de la tradicional Elección de la Mini Paisana 2025, que celebra su 36° encuentro en el predio de Las Aguas Danzantes, en el barrio Santa Bárbara, desde las 14.

El evento, organizado por el Fortín Gaucho Las Escaleras junto a la Municipalidad de Palpalá, reunirá a niñas de distintos puntos de la provincia, quienes mostrarán su talento y conocimientos de las costumbres del campo argentino a través de danzas, coplas, recitados y canciones.

La Municipalidad invitó a la comunidad a acompañar y disfrutar de esta propuesta libre y gratuita que reafirma el valor de las tradiciones argentinas, que se realiza para que más gente las conozca y se identifique con ellas.

 

