Facundo Mazzei dictará hoy un taller gratuito en Palpalá

Palpalá se prepara para vivir una semana a puro arte y movimiento, con la llegada de Facundo Mazzei. Gracias a la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la ciudad ofrecerá dos propuestas culturales imperdibles para disfrutar en familia.

Hoy desde las 16 en el Estadio Olímpico Municipal, el reconocido bailarín, coreógrafo y actor dictará un "Taller de Danzas Urbanas", con entrada libre y gratuita. La clase está pensada tanto para aficionados como para profesionales, ofreciendo una excelente oportunidad para explorar diversos estilos de danzas urbanas en un ambiente inclusivo y dinámico.

Mazzei, una de las figuras más destacadas de la danza contemporánea nacional, compartirá con los participantes su vasta experiencia y conocimientos, brindando una visión única de este arte y motivando a los asistentes a potenciar su creatividad y habilidades.

MAZZEI | LLEGA A PALPALÁ GRACIAS A LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO.

Por otro lado, este viernes 21, Mazzei presentará su espectáculo "Camaleón Rojo Tour" a las 21 en la Casa de la Cultura de Palpalá (avenida Del Congreso esquina Río Chubut). Con banda en vivo y 25 artistas en escena, y la participación espacial de Ada, Vcln, The move crew, Echeve y el Ballet Mamapacha. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Casa de la Cultura.

Facundo Mazzei fue recibido ayer por el intendente Rubén Eduardo Rivarola en su despacho, quien expresó su agradecimiento por la visita y destacó el compromiso del ejecutivo municipal con la promoción del arte. "No todos los intendentes se comprometen con estos eventos ni con la difusión del arte", señaló Mazzei, subrayando la importancia de que las autoridades respalden a los artistas que trabajan de manera autogestionada.

Además de ofrecer espectáculos de calidad, el intendente Rivarola busca crear oportunidades para que los emprendedores locales comercialicen sus productos en estos eventos. El objetivo es fomentar espacios y actividades que permitan a los emprendedores generar sus propios puestos de trabajo, contribuyendo así a aliviar la difícil situación económica que atraviesa la comunidad.

Mazzei destacó la importancia de ofrecer a la gente oportunidades para distraerse, divertirse y participar en actividades culturales. "Creo que estos eventos son fundamentales para que la gente se relaje, se divierta y tenga acceso a propuestas nuevas y diferentes", concluyó.